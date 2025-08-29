La jaima inclusiva de la feria muestra el talento con la cerámica de personas con diversidad funcional Las asociaciones Asalsido, Aspapros y Asprodalba así como el Centro Ocupacional 'Javier Peña' participan en las actividades del estand 'Cerámica con talento'

Un éxito. Así se puede resumir la gran novedad de la Feria Alfaralmería, un estand donde están exponiendo sus trabajos más de cien personas con discapacidad. La jaima de Alfarería Inclusiva 'Cerámica con talento' muestra el talento de los alumnos de talleres y centros ocupaciones de cuatro asociaciones: Asalsido y su Centro Ocupacional Arte 21, Centro de Día Ocupacional Javier Peña, Aspapros y Asprodalba.

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, ha visitado la exposición y ha afirmado que «esta muestra se centra en la cerámica como vehículo de talento, creatividad y superación personal. Cada pieza refleja el esfuerzo, la dedicación y la capacidad artística de sus autores, demostrando que la discapacidad no es una barrera para el arte, sino una oportunidad para enriquecerlo con sensibilidad y autenticidad».

Paola Laynez asegura que «según me cuentan se han vendido cientos de piezas, por lo que además está gustado mucho a los almerienses y turistas, lo que es toda una satisfacción para el Ayuntamiento de Almería». Además de la exposición, el stand ofrecerá un espacio de sensibilización, visibilizando el valor del trabajo de estas entidades en favor de la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Mercedes Cuevas, presidenta de Aspapros, ha agradecido «al Ayuntamiento esta iniciativa, porque contribuye a mostrar el talento de las personas con discapacidad, en este caso con la cerámica. Llevamos bastantes años con un taller de cerámica, con más de veinte personas».

Pedro Gómez, Asociación Almeriense del Síndrome de Down (Asalsido), explica que «se han vendido más de 300 piezas. Disponer de un espacio abierto a la sociedad almeriense nos permite dar visibilidad al trabajo de nuestros chavales. Tenemos un centro ocupacional con más de 60 personas y hemos traído la cerámica, donde trabajan cerca de 30 personas, en la técnica de la estampación de sitios turísticos de Almería».

Lola García es directora del centro ocupacional 'Javier Peña', que pertenece a la Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía. Afirma que «tenemos 55 usuarios en diferentes talleres, entre ellos de cerámica. Elaboramos además premios que la Consejería nos encargan».

Por último, Isabel Martínez, profesora del taller de cerámica de la asociación Asprodalba, en Vera, considera que «la experiencia es muy positiva. Realizan con gran talento principalmente cerámica decorativa, además de encargos de entidades públicas y empresas».

El estand 'Cerámica con talento' se puede visitar en la feria Alfaralmería hasta mañana, sábado, en la Rambla.