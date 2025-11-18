Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo. E. P.

IU señala a Moreno tras la detención del presidente de Diputación de Almería

Maíllo en relación a estos hechos que «esto no es un problema puntual»

E. P.

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:04

Comenta

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha afirmado que la detención del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, así como del ... vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, evidencia que «algo huele a podrido en Dinamarca» y es otro elemento de «vulnerabilidad» para el Gobierno autonómico del PP.

