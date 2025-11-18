IU señala a Moreno tras la detención del presidente de Diputación de Almería

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha afirmado que la detención del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, así como del ... vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, evidencia que «algo huele a podrido en Dinamarca» y es otro elemento de «vulnerabilidad» para el Gobierno autonómico del PP.

MÁS INFORMACIÓN La UCO confirma la detención del presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería

Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Maíllo ha lanzado en relación a estos arrestos por presuntas contrataciones irregulares que «esto no es un problema puntual», aunque quiere ser «prudente» para tener una valoración más contundente cuando tenga más elementos de información.

Maíllo ha aseverado que en el PP de Almería ya viene arrastrando sospechas de prácticas corruptas desde la etapa de Gabriel Amat al frente de la Diputación de Almería y del partido a nivel provincial.

Por su parte, la coordinador provincial de IU, María Jesús Amate, ha reclamado la dimisión «urgente» de García. «No puede seguir ni un minuto más al frente de la institución provincial. Hoy ha sido detenido por la UCO y esto está manchando el nombre de nuestra provincia y el nombre de la Diputación Provincial», ha manifestado en unas declaraciones remitidas a los medios.

Para Amate, el registro policial de la UCO evidencia que «mientras la gente moría a causa de la covid, ellos, el Partido Popular y Javier Aureliano García al frente, a través de su grupo 'Los Naranjitos', estaban haciendo negocio con nuestras vidas», ha dicho en alusión al grupo de WhatsApp interceptado por la Guardia Civil en el que se revelan conversaciones sobre las mascarillas entre el presidente, el vicepresidente investigado Fernando Giménez y el exvicepresidente Óscar Liria, también investigado.

La dirigente de IU cree que al Partido Popular lo que le importa de las instituciones públicas es «hacer negocio». «No podemos permitirlo, no queremos que nuestras vidas sean su negocio», ha añadido antes de reclamar que cese de su puesto «por urgencia».