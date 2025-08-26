IU demanda una Feria de Almería más inclusiva, con casetas gestionadas por colectivos sociales La coordinadora provincial de la formación destaca la necesidad de «darle una vuelta» al modelo actual

En el marco de la Feria de Almería, la caseta del Rincón Cubano —impulsada por Izquierda Unida y el Partido Comunista de Almería— celebró este lunes su tradicional recepción a la militancia, en una noche que combinó ambiente festivo, reivindicación política y crítica al modelo actual de feria.

María Jesús Amate, coordinadora provincial de IU, tomó la palabra para agradecer la presencia de militantes, simpatizantes y visitantes que, según expresó, «siguen apostando por una de las pocas casetas populares que quedan en la feria». En su intervención, Amate subrayó la necesidad de «darle una vuelta al modelo de feria», proponiendo un enfoque más inclusivo, con casetas gestionadas por colectivos sociales «donde no se venga a hacer negocio, sino a brindar a la gente un lugar donde pasarlo bien a precios populares».

La coordinadora provincial también se refirió a las dificultades que enfrentan los feriantes no empresariales, especialmente tras el parón de las atracciones ocurrido esa misma noche. «No podemos estar a merced de las exigencias de la alcaldesa, que han llegado incluso a provocar el cierre temporal de los cacharricos. Se quiere obligar a los feriantes a alquilar un limitador de sonido caro, con modelo y marca impuestos, lo que supone una carga difícil de asumir para quienes no cuentan con grandes recursos», denunció.

Amate destacó que la PCEra se levanta cada año gracias al trabajo voluntario de militantes. «Aquí nadie cobra. Todo lo que se ve —desde la barra hasta la cocina— lo hacen personas que creen en este proyecto. Es una labor militante que confronta directamente con el modelo de feria que propone el Ayuntamiento, más atractivo para empresarios que para la ciudadanía. Nosotros queremos una feria popular y para todo el mundo», afirmó.

El acto incluyó también un momento de apoyo simbólico a Palestina, en el que los asistentes corearon proclamas en defensa de la población gazatí y contra el gobierno de Netanyahu. Amate recordó que la caseta es un espacio reivindicativo, y alentó «a quienes se consideran de izquierdas a hacer frente a los discursos de extrema derecha, especialmente aquellos que persiguen a personas por su condición administrativa o su color de piel». También hubo referencias a la Tercera República, en un ambiente marcado por la mezcla de compromiso político y celebración.

Fernando Piedra, secretario del Partido Comunista de Almería, intervino para agradecer a quienes eligieron la PCEra como punto de encuentro durante la feria. «El trabajo colectivo que se ve aquí representa lo que debería ser la política: cooperación, compromiso y comunidad», señaló.

Piedra anunció, además, que durante toda la semana se estará realizando una recogida de donativos para apoyar a la población palestina.

La caseta, «que funciona como punto violeta y espacio seguro para personas LGTBIQ+, se consolida como una propuesta alternativa dentro del recinto ferial», según IU, con el objetivo, según sus organizadores, de «construir una feria más plural, accesible y conectada con los movimientos sociales».