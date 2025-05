Isabel tiene miedo de perder su medio de transporte y su libertad

David Roth Almería Sábado, 10 de mayo 2025, 23:07 Comenta Compartir

Isabel tiene 60 años y es vecina de Almería. Padece esclerosis múltiple en un grado avanzado que le impide caminar. Para ella, su scooter motorizada no es un capricho ni una comodidad: «Estos son mis pies, es mi libertad, es mi vida», dice con rotundidad. Pero desde hace unos días, esa libertad pende de una orden interna y confusa que amenaza con arrebatarle lo poco que le queda de independencia: la posibilidad de moverse por la ciudad en transporte público.

Todo comenzó un sábado reciente, cuando Isabel y su hija esperaban el autobús de la línea 12 para ir al mercadillo. Ante la demora del servicio —frecuente los fines de semana— decidieron intentar subirse al de la línea 2, que no era el suyo. «Normalmente, si no es el bus que voy a coger, no hago ni seña. Pero este conductor se paró, abrió la puerta y me advirtió: 'Señora, puede ser que el próximo conductor no la suba, porque se ha prohibido subir ese tipo de moto'», relata. «En ese momento sentí que me faltaba el aire. Me estaban diciendo que me iban a quitar mi única manera de moverme».

Desde entonces, ha ido recibiendo confirmaciones informales de conductores que, aunque comprensivos, también están atrapados entre la empatía y una circular difusa . «Nos han mandado una foto con un modelo de moto y nos han dicho que ese tipo no se puede subir, pero no nos han especificado ni dimensiones ni modelos concretos», le comentaron varios trabajadores. Uno de ellos llegó incluso a subirla a pulso con ayuda de pasajeros, ya que su rampa estaba rota.

Normas confusas y exclusión

Según han explicado a este periódico fuentes de Movilidad del Ayuntamiento tras las quejas ciudadanas, la orden responde a los límites establecidos para garantizar la seguridad: vehículos que superen los 1300 milímetros de largo, 750 milímetros de ancho, o un peso total de 300 kilogramos (usuario incluido) no podrían subir por riesgo de dañar la rampa o comprometer la seguridad. «Pero mi moto entra dentro de esas medidas», insiste Isabel. «Y aún así, me pueden dejar tirada. Hoy me suben, pero mañana, ¿quién sabe?».

Esta limitación está contemplada también en la normativa de Surbus, empresa concesionaria del servicio, que establece: «Por seguridad se facilitará el uso de la rampa solo y exclusivamente cuando el usuario que la solicite para subir y/o bajar del autobús, sea un usuario de: silla de ruedas, silla pediátrica, scooter PMR (de hasta 300 kilos), carrito gemelar y madre gestante con carrito de bebé, siempre y cuando la ocupación del vehículo lo permita». Además, señala que los vehículos deberán colocarse en sentido contrario a la marcha, con el freno accionado y debidamente sujetos con los cinturones del autobús.

La confusión ha sido alimentada por la falta de transparencia: ni los conductores tienen una guía clara, ni los ciudadanos han sido informados de forma oficial. «Todo se ha hecho con una circular interna. Nadie nos ha dicho nada, simplemente nos enteramos cuando un conductor, por buena voluntad, decide avisarte», lamenta la afectada. «Esto no va solo por mí. Hay muchas personas en situaciones similares, y cada una tiene sus propias necesidades».

Su hijo añade que incluso acudieron a la Delegación de Movilidad en la Policía Local, donde les explicaron que la circular provenía del Ayuntamiento, pero sin detalles técnicos ni criterios visibles. «Nos enseñaron una foto de una moto parecida a la de mi madre, pero ni sabían exactamente qué modelo era ni si todas entraban en la prohibición», comenta.

Desde el Ayuntamiento de Almería, por su parte, señalan que no se ha emitido una prohibición, sino que se cumple con una normativa de ámbito nacional que especifica qué tipo de vehículos pueden acceder al transporte público y cuáles no, en función de medidas y homologación. «Se está trabajando para que los autobuses de la flota actual y los nuevos estén adaptados a todos los vehículos dentro de la normativa nacional», explican.

Sin embargo, Isabel sostiene que su vehículo fue adquirido en una tienda especializada, homologado y con todas las garantías de seguridad: «Podía haberlo comprado por internet más barato, pero lo hice legalmente para evitar precisamente este tipo de problemas. Y ahora me penalizan igual».

El problema, según denuncian, es que la medida no distingue entre sillas eléctricas, scooters ligeras o vehículos adaptados a situaciones médicas específicas. «Una niña con enfermedad rara que necesita oxígeno tiene una silla más grande que la mía. ¿También le van a decir que no puede subir?», se pregunta Isabel. «Es injusto meter a todo el mundo en el mismo saco».

Además, plantean la necesidad de algún tipo de distintivo oficial que acredite qué vehículos son aptos para viajar en transporte público, del mismo modo que existen tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida. «O se hacen excepciones bien reguladas, o se deja a la gente sin alternativas. No todo el mundo puede permitirse un taxi adaptado o tener a alguien disponible 24 horas para llevarle», insiste.

Una cuestión de dignidad

Para Isabel, esta situación no es solo una cuestión de logística, sino de dignidad. «No quiero que me paguen nada. No quiero una compensación. Solo quiero poder montarme en el autobús como cualquier persona. Esto es un servicio público y yo también soy parte del público», subraya.

En redes sociales, la historia ha generado una oleada de apoyo que ha forzado cierta rectificación, o al menos reconsideración, por parte de las autoridades. Sin embargo, la incertidumbre persiste. «Hoy me dejan subir, pero cualquier día me dicen que no, y me quedo tirada. Me siento como si estuviera encerrada en casa».

Mientras tanto, Isabel sigue esperando una solución clara, realista y humana. Porque, como ella misma afirma, «sin esta moto, yo no tengo libertad. Y eso no puede depender de una orden que nadie entiende ni se atreve a explicar».