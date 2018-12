Vox irrumpe con fuerza en el mapa político de Almería, con el PP como primer partido y un PSOE que sigue 'desangrándose' Los populares y socialistas pierden un parlamentario cada uno, minetras Ciudadanos se consolida con dos y el partido de ultraderecha sienta a dos candidatos en Sevilla ÁNGEL ITURBIDE Alme´ia Domingo, 2 diciembre 2018, 23:35

Sorpresa y de las grandes. Los sondeos que se hicieron al inicio de la campaña electoral situaban al partido de Santiago Abascal como nueva fuerza política emergente que abriría a Vox el Parlamento de Andalucía. También esos sondeos auguraban que el PSOE sería de nuevo el gran vencedor en la provincia con un PP en horasa muy bajas.

Una vez más, los sondeos se equivocaron de cabo a rabo porque el partido de ultraderecha no ha conseguido un acta en Sevilla sino que ha logrado dos siendo la primera fuerza política en El Ejido (donde el PP obtuvo en las últimas municipales mayoría absoluta), y convirtiéndose en una de las más votadas en Roquetas de Mar o Níjar.

ElPSOE no solo no ha sido el gran vencedor como apuntaba el CIS sino que ha perdido un parlamentario, lo mismo que el PP que, no obstante, sigue siendo el primer partido político de Almería.

Por su parte Ciudadanos ha logrado doblar el número de parlamentarios colocando a dos candidatos en Sevilla, mientras que Adelante Andalucía mantuvo el obtenido por Podemos en 2015.