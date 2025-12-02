Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Es la segunda nevada de la temporada que cubre Calar Alto.

El invierno meteorológico se estrena en Almería con Calar Alto nevado

Después de la nevada del 17 de noviembre, una nueva confirma el giro invernal mientras un frente frío anuncia más descenso de temperaturas y lluvias intermitentes esta semana

E. Gabriel Llanderas

Almería

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:02

El invierno meteorológico ha llegado a Almería con una imagen que lo resume todo. Calar Alto, en la Sierra de los Filabres, ha vuelto a ... amanecer completamente blanco. A pocos días de que los primeros copos de la temporada sorprendieran a la provincia, el pasado 17 de noviembre, la cumbre almeriense ha registrado una segunda nevada que anticipa una semana marcada por el frío y la posibilidad de lluvias dispersas.

