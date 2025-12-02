El invierno meteorológico se estrena en Almería con Calar Alto nevado

El invierno meteorológico ha llegado a Almería con una imagen que lo resume todo. Calar Alto, en la Sierra de los Filabres, ha vuelto a ... amanecer completamente blanco. A pocos días de que los primeros copos de la temporada sorprendieran a la provincia, el pasado 17 de noviembre, la cumbre almeriense ha registrado una segunda nevada que anticipa una semana marcada por el frío y la posibilidad de lluvias dispersas.

Según las previsiones, entre el 1 y el 7 de diciembre la provincia experimentará la entrada de un frente frío que dejará un ambiente aún más invernal. A partir del miércoles 3, cuando se espera el cambio más acusado, las temperaturas caerán otro escalón, con máximas que podrían quedarse entre los 14 y 15 grados en áreas del litoral y mínimas que rondarían los 5 o 6 grados en el interior. Aunque Almería quedará al margen de los grandes frentes del norte peninsular, sí notará de lleno la llegada de esta masa de aire frío.

La sorpresa blanca de Calar Alto

La estampa nevada de este inicio de diciembre llega apenas unos días después de que Calar Alto viviera la primera nevada adelantada de la temporada. En aquella ocasión, los copos ya cubrieron la cumbre ofreciendo una postal inusual para finales de noviembre.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que esta semana las mínimas caigan con fuerza, inaugurando un periodo de madrugadas especialmente frías. En zonas altas las máximas podrían no superar los 10 grados en ciertos días. En Almería capital, aunque no se esperan heladas a nivel del mar, el ambiente será marcadamente invernal.

La borrasca Claudia, que dejó lluvias a mediados de noviembre, ya se ha alejado. Sin embargo, su retirada ha abierto la puerta a este episodio frío que marcará los primeros compases del invierno meteorológico. De hecho, los modelos apuntan a que el jueves será la jornada más fría, con temperaturas que en el interior podrían situarse entre los 8 y 10 grados de máxima.