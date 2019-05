Un investigador de la UAL lidera un estudio de la NASA sobre una proteína relativa al cáncer Un momento de la investigación que se lleva a cabo en la NASA. / UAL E. P. Almería Martes, 21 mayo 2019, 00:38

La Universidad de Almería (UAL) informó ayer de que el bioquímico e investigador Juan Martín García lidera un proyecto de la NASA, donde es el investigador principal del trabajo 'Improving the quality of Taspase1 crystals by microgravity' mediante el que se estudia en situaciones de microgravedad la proteína Taspase 1 relacionada con el cáncer.

A bordo de la nave espacial Dragon de SpaceX, el Laboratorio Nacional de la Estación Espacial Internacional (EEI) de Estados Unidos ha lanzado al espacio esta proteína en un laboratorio orbital con el fin de realizar estudios para mejorar la salud humana a través del desarrollo de fármacos. Martín lidera este trabajo para estudiar cómo se forman los cristales de proteínas en un entorno de microgravedad, de modo que junto a su equipo han publicado un artículo sobre la forma tridimensional completa de la proteína.

«Dado que las proteínas son los gestores atómicos de todos los aspectos de una célula viva, comprender las estructuras es imprescindible para entender nuestra propia salud», indicó Martín, quien considera que «conociendo la composición atómica exacta podemos diseñar más fácilmente un inhibidor apropiado, y quizás, acelerar la investigación farmacéutica para descubrir nuevas formas contra el crecimiento del cáncer», añadió.

Junto con la NASA y el Instituto Nacional del Cáncer, el equipo de CASD planea cultivar cristales en condiciones de microgravedad dentro de la órbita terrestre baja. El objetivo final es utilizar este método para preparar proteínas para análisis que ofrecen objetivos específicos para nuevos medicamentos de base biológica que combaten el cáncer.