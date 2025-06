La inteligencia artificial aplicada a la salud y los desafíos medioambientales protagonizan las XXII Jornadas de Vacunas

Bernardo Abril Almería Miércoles, 4 de junio 2025, 14:25 Comenta Compartir

El Instituto Balmis de Vacunas ha presentado el programa oficial de las XXII Jornadas Internacionales de Actualización en Vacunas Balmis Knows, que se celebrarán del 2 al 3 de octubre en Almería. Bajo un enfoque multidisciplinar y de vanguardia, esta edición abordará temas clave como la aplicación de la inteligencia artificial y el big data en la salud pública y la vacunología, así como los retos sanitarios globales, las estrategias de inmunización en adultos, los desafíos medioambientales y el impacto de la desinformación en la percepción de las vacunas.

La digitalización de la salud será una de las grandes protagonistas del evento. En la sesión magistral del viernes 3 de octubre, Juan Francisco Pérez Gálvez, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Almería y vicepresidente de la Asociación Juristas de la Salud, abordará el uso del big data, los algoritmos sanitarios y la inteligencia artificial en el marco del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, sentando las bases de una nueva era en la gestión de la salud pública.

«El objetivo de estas Jornadas es proporcionar una actualización rigurosa, crítica y multidisciplinar en vacunología que contribuya a mejorar la salud pública y el abordaje preventivo de enfermedades infecciosas», ha recalcado el Dr. Francisco Giménez Sánchez, director del Instituto Balmis de Vacunas y de este congreso.

Referentes internacionales y nuevos enfoques

La cita contará con la presencia de ponentes de reconocido prestigio internacional como Christoph Tang, profesor en la Universidad de Oxford (Reino Unido); Gary Finnegan, periodista editor de Vaccines Today (Irlanda); Federico Martinón Torres, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela; y Germaine Hanquet, investigadora experta en epidemiología y salud pública (Bélgica), entre otros.

El programa de este año arrancará con una mesa redonda sobre los últimos avances en la prevención de enfermedades invasoras, con la participación del profesor Christoph Tang, Germaine Hanquet y el Dr. José Yuste, investigador del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III (Madrid). Le seguirá una Master Class sobre las principales amenazas para la salud pública, a cargo de Iván Sanz Muñoz, responsable Científico y de Vigilancia Virológica del Centro Nacional de Gripe (Valladolid) y Pilar Arrazola Martínez, jefa de Servicio de Medicina Preventiva del Hospital 12 de Octubre (Madrid).

Uno de los momentos más destacados del primer día de congreso será la conferencia de Gary Finnegan sobre el papel de la comunicación digital en tiempos de desinformación con la ponencia «Building Vaccine Confidence: online communication in the age of misinformation». Asimismo, habrá una conferencia dedicada a la sensogenómica, una nueva disciplina que estudia cómo los estímulos sensoriales, como la música, pueden afectar la expresión de nuestros genes.

El momento más emotivo de la primera sesión de las Jornadas será el homenaje al doctor José García Sicilia, reconocido pediatra y referente nacional en vacunología, fallecido el pasado 13 de marzo.

Asimismo, se rendirá homenaje a referentes internacionales de la vacunología con las distinciones del Instituto Balmis de Vacunas, entre ellos, el doctor Paul Offit, pediatra, experto en enfermedades infecciosas, director del Vaccine Education Center en el Hospital Infantil de Filadelfia (CHOP) y profesor de Vacunología en la Universidad de Pensilvania,que intervendrá en formato online; y Gary Finnegan.

50 años de evolución de los calendarios vacunales

La sesión del viernes 3 de octubre estará centrada en la vacunación del adulto, con una ponencia de los doctores José Antonio Navarro (Murcia) y Javier Díez Domingo (Valencia); el análisis de los calendarios vacunales tras medio siglo de evolución, con un coloquio a cargo de Fernando Moraga Llop (Barcelona) y María Garcés Sánchez (Valencia); y una Master Class sobre legislación y digitalización sanitaria en la que, además de Juan Francisco Pérez Gálvez, intervendrá Alicia Pérez González, miembro de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

Asimismo, el congreso dará voz a la Asociación Española de Enfermería y Vacunas (ANENVAC), y culminará con una conferencia sobre salud pública y medioambiente a cargo de la Dra. Ana Navas-Acién, jefa del Departamento de Ciencias de la Salud Ambiental de la Universidad de Columbia (EE.UU.). Como novedad, se celebrarán sesiones de Flash Talks para jóvenes investigadores, promoviendo el intercambio de ideas entre generaciones.

XXI Jornadas Internacionales de Actualización en Vacunación

Las XXI Jornadas Internacionales de Actualización en Vacunas se celebrarán en el Teatro Cervantes de Almería y van dirigidas a profesionales sanitarios, especialmente, a médicos de familia, pediatras, epidemiólogos, farmacéuticos, enfermeros y técnicos de salud pública. Al frente de este encuentro se sitúa un Comité Organizador, formado por especialistas sanitarios que desarrollan su labor asistencial en centros hospitalarios de Almería.

En cuanto al Comité Científico de estas Jornadas, está integrado por expertos de talla mundial procedentes de distintos rincones de España y también de Estados Unidos. Las inscripciones ya están abiertas a través de la web oficial www.ibvacunas.com, con becas disponibles para residentes, estudiantes y profesionales de Latinoamérica, África y Europa.

Sobre el Instituto Balmis de Vacunas

El Instituto Balmis de Vacunas es una asociación científica sin ánimo de lucro dedicada a la formación, la investigación y la cooperación internacional en relación con las vacunas y la cultura de la inmunización.

La sede del Instituto Balmis de Vacunas se encuentra en Almería, si bien la proyección de esta entidad trasciende sus fronteras, situándose como una entidad prestigiosa en vacunología del panorama nacional y mundial, con sus Jornadas Internacionales de Actualización en Vacunas Balmis Knows como principal referente.

