«No sé si me insultan por la calle porque siempre llevo los AirPods»

Clemen Solana Almería Sábado, 30 de agosto 2025, 22:55

Álex Kalas llega «desquiciado». Odia los pasillos que obligan las obras de Paseo Almería. Para la calma, demanda un té. «Té matcha con avena y cookies». Este último será uno de los muchos anglicismos que usará en la mañana. Pide permiso para fumar y enciende uno de sus cigarros con facilidad pasmosa, como si no portara uñas de hasta seis centímetros en perfecto color rosa y bisutería varia en homenaje a su nuevo álbum, 'Hot Kala'. Álex cumple con una de las máximas del 'underground'. Es un poco raro. Perfecto. Y aunque viene «montadísimo», poco a poco, se deconstruye.

–¿Le han insultado esta mañana?

–No lo sé porque siempre voy con AirPods por la calle, pero noto muchísimas miradas. Sé quién mira de mala manera y no me importa porque voy con el 'no'. Además, no vas a encontrar a nadie como yo.

–Un rey del glam.

–Seguro que hay muchas, pero yo me he atrevido con todo.

–¿Desde cuándo flirtea con la moda?

–Vengo de una familia humilde, de seis hermanos y yo, el pequeño y más delgado. Heredaba la ropa y hacía manualidades para que me quedase bien. Con 14 años, investigaba qué pasaba fuera de Almería y descubrí a Lady Gaga. Quería ser como ella, un alien. Que alguien me vea por la calle y diga ¿Eso qué es? Me encanta.

–¿Qué ritual no perdona?

–No puedo salir sin ducharme. Después, tomo café y me afeito. Empiezo por la cara y no me puedo vestir si no llevo bien el pelo.

–¿Tiene prendas fetiche?

–Las minifaldas. Una de las partes que más me gusta de mi cuerpo son las piernas, las tengo larguísimas. De mayor, me las quiero asegurar. No salgo mucho de fiesta porque exigen 'dress code'. El chico debe ir en pantalón de lino y las chicas, con las tetas fuera. Si aparezco así, no me dejan entrar.

–¿Le costó querer su cuerpo?

–En el instituto me decían bicho palo y anoréxico. Un profesor paró una clase para preguntar si tenía bulimia. Nunca me importaron los comentarios, pero te marcan. El médico dice que tengo el sistema digestivo de un niño de 12 años, normal que tenga este cuerpo.

–Ahora lo explota.

–Todo lo que pueda enseñar, lo enseño. Cuanta menos ropa, más me gusta. No me tapo ni en invierno. Soy el más hot de Almería, 'baby'.

–¿De ahí nace 'Hot Kala', 'darling'?

–Nace de un desamor. Por eso hay mucha representación de mi sexualidad y mi gay a lo máximo. Ya lo sabes:«Me duele el culo de tanto que lo boté/Estoy tan hot que a tu man me lo llevé».

–En 'Origami' se compara con las obras del Museo del Prado.

–Es que soy una pieza única. De 100 personas en una habitación, hay una como yo.

–Pocos colaboran con Nicki Nicole, el niño del Alquián es una estrellita.

–Antes de irme lo pasé fatal. Siempre piensas que debes ser una persona normativa para que la vida te vaya bien. Ahora veo que, siendo yo, me salen las cosas.

–¿Los maricones ya no lloran los maricones facturan?

–(Ríe) Ahora facturamos, pero tampoco mucho. Me pagaron 120 euros, sin transporte ni hotel. Puedo decir que me costó dinero trabajar, pero no me importó. Miro atrás y veo que he hecho un trabajo tan 'hardcore' y sin darme cuenta.

–¿Siempre le gustó el arte?

–Escribo canciones desde bachillerato, cuando comencé con Vera GRV y Sara Katana. Todo lo que engloba el arte, me encanta. Soy polifacético. Si ahora estudio para ser azafato de vuelo. Y también me encanta lo social porque veo que los jóvenes tienen muchos prejuicios. Todo viene de la política y las divas sí que hablamos de política.

–Norma Duval ya no lo hace.

–Pues yo sí y no me callo. Quizá porque mis ideales no cohíben ni quitan derechos a nadie, por eso los digo tan seguro. El año pasado acudí a la Champions Burguer porque me envió mi jefe. Me dijeron que iba un concejal ultraconservador y me presenté con mi bikini y mis uñas. Me sentaron a su lado y se tuvo que callar.

–¿Sufre plumofobia?

–Incluso dentro del colectivo. Entiendo que no te guste mi rollo, pero si somos la minoría, deberíamos apoyarnos. Hay quien dice que no le represento, pero es que no soy su mánager. Yo me represento a mí mismo y me encantaría representar a una nueva generación porque en Almería es muy complicado encontrar un referente así.

–Uno siempre puede ser referente de otro.

–Mis sobrinos crecen y quieren comprarse las botas del tito. Eso me hace muy feliz. La gente dice que me vaya a Madrid, pero no quiero. Me encanta Almería y quiero conseguir ese movimiento aquí.

–¿El kalasismo?

–Me encantaría. El colectivo en Almería es muy normativo y hay que moverlo un poquito.

–¿Qué se mueve entre esas uñas?

–Estoy en mi era 'rapper' y se viene algo pronto. Además, tengo montada una empresa, El Kalas Club. Será un sitio donde los artistas de Almería puedan presentar su arte si no tienen las capacidades económicas para hacerlo.

–¿Y algún culebrón estival?

–Llevo meses sin quedar con un hombre porque soy muy mío. Lo más importante en mi vida es mi éxito personal. Quiero llegar donde quiero llegar. Una vez llegue, me preocuparé del amor. No me gustan los sentimientos porque son algo que frena.

–¿Cómo convive con lo frívolo?

–Aprendí a manejarlo, aunque muchas veces me siento solo. Mis amigos tienen pareja y casa, pero no me veo. Soy una persona muy difícil para los sentimientos. Me cuesta hablarlos, más con un hombre. Crecí sin padre en una casa en la que todas eran mujeres. No he tenido una referencia paterna. El hecho de comunicarme con hombres siempre me ha costado mucho.

–¿Le hubiese gustado un padre?

–Mi madre hizo por los dos. No se puede echar de menos algo que no se ha tenido. Desapareció antes de yo nacer y nunca he visto una foto de él, pero sin drama.

–¿Y 'daddy issues'?

–Todas. Es que los hombres me sexualizan mucho. Yo también lo he hecho, pero soy una persona más profunda. Te puedes sentar conmigo y te doy conversación durante horas. Me ven como un fetiche y no quiero que me sigan tratando así. Me pasa que no puedo quedar con un hombre sin echarme base para disimular la barba.

–No imaginaba que tuviese inseguridades.

–Como todo el mundo, pero nos tenemos que marcar un Rihanna. Tú puedes tener inseguridades, pero fíngelas, porque nadie va a saber si las tienes o no.

–¿Finge muchas?

–Nunca me verás sin calcetines altos. Tengo un complejo con mis tobillos porque son minúsculos. Y siempre me tapo la clavícula, por eso mis tops llegan al cuello.

–¿Qué le dice su familia?

–Lo ha dado todo por mí. A los 9 años pedí mi primera Nancy policía y me la regaló mi abuela. Les cortaba el pelo, los brazos y las cabezas. Soy muy sádico y me encantan las películas gore.

–¿Su 'dirty pleasure'?

–Tanto como comprar cremas. Me vuelve loco entrar a una tienda para ver las cremas, los ingredientes y cómo afectan a la piel.

–¿Se marcaba un Demi Moore?

–Es que voy camino de los 26, entrando en los 30 para el umbral de los 40. La gente espera que con 25 años no sea una niñata, pero que no esperen que me centre.

–¿Qué imagen se reserva?

–No soy tan escandaloso como aparento. Mi plan favorito es irme de acampada. ¿Ves estas uñas? Pues son de 'press-on'. Si yo soy una cateta, pero todo por el 'look'. Ahora me voy al río, que es una de las cosas que más me gusta hacer en mi vida, irme por ahí a no hacer nada.

–Dice ser ególatra ¿Es un farol?

–La imagen no es todo. Mis miserias me humanizan, pero mi momento actual es tranquilo y no paro de crear. Hace poco hice un 'show' y me bañé en leche. A los días, me crucé con un cura que me vio en redes sociales y me dijo que se alegraba porque se necesitan personas como yo.

–Me deja sin palabras.

–Me pueden pegar y acabaré en el hospital, pero al día siguiente cuando salga me pondré otra minifalda. Esto siempre va a ser una revolución. De la parada de autobús a mi casa hay 10 minutos andando y, a paso de maricón, cinco. El otro día me gritaron tres grupos diferentes de chavales. Me da igual, pero te ponen en una situación violenta. Al que tienen al lado, que le pega a la novia, no le dicen nada. Pasa el maricón con la minifalda y le gritan cosas. Pues aquí está el maricón.