La instrucción de 'Caso Mascarillas' de Almería cambia de juzgado tras la abstención de la juez por «amistad íntima»

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Almería, José Manuel Rey Bellot, será el encargado de llevar la investigación del 'Caso Mascarillas' que ... indaga sobre el presunto cobro de comisiones a través de contratos irregulares en la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Fines.

Fuentes judiciales han confirmado a Europa Press la adjudicación del caso a este juez instructor tras el reparto llevado a cabo después de que la Sección Segunda de la Audiencia de Almería viera «justificada» la causa de abstención por «amistad íntima» alegada por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, María Belén López, para apartarse del caso.

Precisamente Rey Bellot fue el magistrado encargado de instruir la causa que ha acabado recientemente con la condena a cinco años y seis meses de inhabilitación para el exvicepresidente socialista de la Diputación Luis Pérez, quien cumple una pena de siete años y diez meses de prisión por el 'Caso Facturas'. El exvicepresidente admitió la concesión de contratos verbales de publicidad con medios de comunicación ante el Juzgado de lo Penal número 5 de Almería.

Si bien es el titular del juzgado el encargado de instruir la causa 'Mascarillas', la misma seguirá adscrita al Juzgado de Instrucción número 1. En este sentido, la Audiencia ordenaba en su auto a la magistrada abstenida dictar una resolución apartándose definitivamente del asunto y remitir las actuaciones al juez del órgano sustituto, así como comunicar a las partes la citada abstención.

La titular se incorporó al juzgado después de recuperarse de una baja médica y tras las últimas decisiones adoptadas por el juez de adscripción territorial (JAT) Eduardo Martínez Gamero, quien ordenó el registro de la Diputación de Almería así como los domicilios del expresidente de la institución Javier Aureliano García así como del exvicepresidente segundo Fernando Giménez.

Estos registros practicados por la UCO, junto con otros llevados a cabo en más viviendas y sedes de empresas, desembocó en la detención de ambos dirigentes políticos así como en el arresto del exalcalde de Fines Rodrigo Sánchez, su hijo y un funcionario de la Diputación.

Aunque la causa se suspendió, en el sentido de que la juez no podía acordar nada ni tomar ninguna decisión sobre la misma, se han continuado con las diligencias ordenadas por Martínez Gamero a partir del auto de entrada y registro que se ejecutó el pasado 18 de noviembre, en el que además se hacían varios requerimientos de información y se autorizaba el 'volcado' de teléfonos, ordenadores y otros dispositivos.

La jueza, que se hizo con la instrucción de las diligencias después del traslado de la causa por parte de un juzgado de Barcelona que inició las pesquisas en 2022, se ha incorporado este martes a su puesto en el órgano judicial tras un periodo de baja médica. La misma, según varias fuentes jurídicas, mantiene lazos lejanos con el también expresidente del PP almeriense.