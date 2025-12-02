Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Entrada en la sede de la Diputación de Almería de uno de los vehículos del operativo desplegado por la UCO en el que se detuvo al presidente y el vicepresidente de la institución. EFE / C. Barba

La instrucción de 'Caso Mascarillas' de Almería cambia de juzgado tras la abstención de la juez por «amistad íntima»

El nuevo instructor será José Manuel Rey Bellot, instructor de la causa por la que se condenó a cinco años y seis meses de inhabilitación al exvicepresidente socialista de la Diputación Luis Pérez, en prisión por el 'Caso Facturas'

E. P.

Almería

Martes, 2 de diciembre 2025, 11:27

Comenta

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Almería, José Manuel Rey Bellot, será el encargado de llevar la investigación del 'Caso Mascarillas' que ... indaga sobre el presunto cobro de comisiones a través de contratos irregulares en la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Fines.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una bebé de 15 meses en Almería
  2. 2 Muere el conductor del trailer accidentado tras chocar con un camión en la A-7 a su paso por Sorbas
  3. 3 García Alcaína, «un alcalde más», nuevo presidente de la Diputación de Almería
  4. 4 Roquetas inaugura un museo que se adentra en el origen y transformación del municipio
  5. 5 La Junta reparará el dique de poniente del puerto de Adra con una inversión de medio millón de euros
  6. 6 David Bisbal revoluciona el Metro de Madrid: inaugura el Tren de la Navidad a todo ritmo
  7. 7 El Ejido adjudica las obras del Camino de la Mancha por más de 600.000 euros
  8. 8 La realidad virtual, una aliada contra el ictus
  9. 9 Los profesionales de ERACIS y Servicios Sociales en Vícar se forman para combatir rumores y prejuicios
  10. 10 Fernández-Pacheco defiende que el relevo en la Diputación de Almería es un acto de «normalidad democrática»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La instrucción de 'Caso Mascarillas' de Almería cambia de juzgado tras la abstención de la juez por «amistad íntima»

La instrucción de &#039;Caso Mascarillas&#039; de Almería cambia de juzgado tras la abstención de la juez por «amistad íntima»