El Innovadero ataja las noticias falsas del agro reforzando el espíritu crítico Carmelo Rodríguez, rector de la UAL, Maribel Sánchez, delegada del Gobierno andaluz;y Francisco Góngora, presidente de Hortiespaña. / J.E.R. Hortiespaña reúne en su congreso a expertos en ciencia, alimentación y marketing con el fin de dar las claves para llevar la posverdad a la realidad JOSÉ ESTEBAN RUIZ ALMERÍA Miércoles, 27 marzo 2019, 23:07

Ver la realidad detrás de las verdades a medias o falsas noticias que llegan cada día sobre el sector agroalimentario en particular y la alimentación en general no es tarea fácil. Mostrar lo que no se ve a simple vista maquillado por el marketing, comprender la finalidad objetiva de los mensajes que recibe la sociedad o tener la base para profundizar si lo que nos dicen sobre los alimentos o la actividad agraria es o no realidad, es la tarea que tiene El Innovadero un congreso innovador vinculado a la agroalimentación organizado por Hortiespaña que se está celebrando estos días en la Universidad de Almería, en su auditorio. En definitiva, en este encuentro se están abordando diferentes aspectos que tienen que ver con la alimentación y la actividad agraria a la que representa Hortiespaña (la horticultura bajo abrigo) con el principal fin de ayudar a los asistentes, 250 inscritos, a desmontar esos falsos mitos y mensajes noticiosos, y de esta forma combatir con herramientas la posverdad.

Se trata de construir un espíritu crítico para atajar con éxito y situarlas en un espacio real todas estas cuestiones con las que se bombardean a la sociedad (lejos de ser verdad), con las nuevas tecnologías, redes sociales, etcétera. Así como en el apartado de nuevas formas de alimentación para las que se proponen productos que, en muchas ocasiones, se presentan con una máscaras, determinar la certeza que esconde.

Sobre el desarrollo de productos saludables como estrategia de marketing profundizó Ángela Ruiz, director de Innofood, planteando cómo ha llegado la posverdad a la alimentación, cómo existe una gran desinformación sobre algunos de los productos que consume la sociedad, y como se plantea el impacto publicitario que tienen en el consumidor. Arrancó su intervención explicando el proceso de desarrollo de un producto saludable, partiendo de un estudio de mercado hasta superar las barreras normativas.

Ángela Ruiz hizo hincapié en cómo se trata de vender algunos alimentos utilizando «palabras vacías», tales como «artesanos, caseros o con la receta de la abuela», dijo la directora de Innofood, mensajes que «quedan lejos de la realidad». Habló también de reclamos en productos, como una crema de champiñones que, en realidad, no lleva ese ingrediente, o lo incorpora en una cantidad pequeña. Lo que sí dijo que es fiable, «es el contenido nutricional de las etiquetas, ahí no se engaña», pero «la verdad es que «no todos se detienen a interesarse por lo los ingredientes o los aportes nutricionales del alimento que van a consumir», apuntó Ruiz.

La experta en marketing incidió en un intervención en cómo ha cambiado, de un tiempo a esta parte, uno de los atractivos publicitarios. «Hace un tiempo lo más común era que se resaltara 'Rico en', ahora se ha puesto de moda la palabra 'Sin', sin gluten, sin azúcar añadido, sin lactosa, etcétera». Antes, que los alimentos estuvieran enriquecidos era algo positivo, «ahora se nos venden el 'sin' para que entendamos que son más saludables. Se están imponiendo como sinónimos de saludable, pero hay que revisar su etiquetado», explicó la directora de Innofood, quien puso de manifiesto la tendencia actual de la sociedad a nuevas formas de alimentación. El 7,8% de la población española dice ser 'veggie', vegano o vegetariano. Una tendencia que «en lugar de propiciar un incremento del consumo de frutas y hortalizas fresca está generando expectativas en la proliferación de nuevos alimentos adaptados a estas formas de alimentación».

La intervención de Ruiz fue justo después de la inauguración oficial del congreso, en la que participaron el presidente de Hortiespaña, Francisco Góngora; la delegada del Gobierno andaluz en Almería, Maribel Sánchez; y el rector de la Universidad de Almería, Carmelo Rodríguez.

Estoy convencido de que cuando finalice el congreso tendremos mejores conocimientos para desenmascarar y contrarrestar las frecuentes noticias falsas que perjudican tanto a nuestro sector, que es la base en la que se sustenta la economía de la provincia», dijo Góngora.