La inmigración salva a Almería del descenso de población: la única de Andalucía que crece de forma natural

M. C. Callejón Almería Lunes, 30 de junio 2025, 23:37

Uno de cada tres bebés que se alumbran en Almería tiene madre extranjera; en concreto, el 36,7% de los nacidos durante el pasado año en la provincia, cuya población inmigrante supera el 20%.

Este porcentaje, puramente estadístico, conlleva muchas más implicaciones sociales. Entre ellas, posibilita que la provincia de Almería continúe creciendo de manera natural, no por la llegada 'per sé' de migrantes. No en vano, el pasado año fue la única de Andalucía en la que nacieron más personas que murieron. Los 6.564 alumbramientos registrados frente a las 5.650 muertes habidas hicieron que tuviera un crecimiento vegetativo de casi un millar y, en concreto, de 914 almerienses o residentes en este rincón del Sureste español.

A pesar de que nacieron más hombres que mujeres, ellos fallecieron en una cifra superior en más de medio millar que ellas, por lo que el resultado anual fue de un crecimiento natural mayor de féminas, con 546, que de varones, con 368. De hecho, 3.417 de los nacidos fueron niños y 3.147 niñas, mientras que 3.049 fallecidos fueron hombres y 2.601 mujeres.

Así lo revelan los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que publicó ayer el avance de las Estadísticas del Movimiento Natural de la Población (MNP) correspondiente al año 2024 y que muestran descensos respecto al año 2023 en nacimientos (2,5%), en defunciones (2,4%) y en matrimonios (0,5%) a nivel regional.

Como puede verse, por tanto, los datos positivos de la provincia de Almería en el crecimiento vegetativo tienen mucho que ver con el empuje en la natalidad de la población inmigrante. No en vano, el porcentaje mayor de madre extranjera en los nacimientos de toda la comunidad se registró el pasado año en el territorio más oriental de Andalucía, con un 36,7%, solo seguido por Málaga, que se posicionó algo más lejos con el 23,9%.

En Andalucía, el crecimiento natural o, más bien, decrecimiento, ascendió a -13.040 personas dados los 59.838 nacimientos y las 72.878 defunciones, lo que arroja una tendencia que viene siendo negativa desde 2018 en la región. Por provincias, la que sufrió una mayor bajada poblacional fue Cádiz, con -2.708, dados los 7.820 alumbramientos y las 10.528 muertes, seguida de Córdoba con -2.419 (5.321-7.740), Sevilla con -2.366 (14.057-16.423), Jaén con -2.296 (4.162-6.458), Málaga con -1.762 (11.683-13.445), Granada con -1.464 (6.616-8.078) y Huelva con -939 (3.617-4.556).

Menos nacimientos

Todas las provincias andaluzas presentaron un menor número de nacimientos respecto al año anterior, aunque fue la de Cádiz la que presentó un mayor descenso relativo con un 6,9%, mientras que en Almería y Málaga esta caída fue el menor, de solo el 0,6%.

Este hecho se viene repitiendo en la serie histórica, dado que los nacimientos en la provincia en 1975 se llegaron a elevar a 7.774 y superaron los 8.200 un año después, frente a los 6.564 del pasado año y los 6.601 del ejercicio anterior.

Por sexos, el porcentaje de nacimientos de niños (51,2%) fue superior al de niñas, circunstancia que se repitió en todas las provincias salvo en Huelva, donde el índice de alumbramientos femeninos (50,2%) se situó ligeramente por encima del de los masculinos.

Atendiendo a la nacionalidad, el número de nacimientos de madre española fue de 49.973, un 3,1% menos que el año anterior, mientras que el de madre extranjera fue de 9.865, un 0,7% más que en 2023. Es más, los de madre extranjera representaron el 16,5% del total de nacimientos, porcentaje superior al análogo en 2023 (16,0%).

Las defunciones, 'in crescendo'

El número de defunciones de residentes en Andalucía durante 2024 fue de 72.878, un 2,4% menos que el año anterior. De ellas, 37.605 (el 51,6%) correspondieron a hombres.

Respecto a la serie histórica del IECA, la cifra ha ido aumentando en los últimos 50 años desde las 3.374 muertes de 1975 y las 5.650 del pasado año, cifra que resultó ligeramente inferior a las 5.718 de 2023.

Del total de defunciones, según el IECA, 3.233 eran personas de nacionalidad extranjera (un 4,4%), si bien, su distribución por grupos de edad es muy distinta de las defunciones de nacionales.

Entre las personas con nacionalidad española, el 21,7% de las defunciones tuvo lugar antes de los 70 años, mientras que este porcentaje se eleva al 37,9% entre las personas con nacionalidad extranjera, debido fundamentalmente a que este colectivo tiene una estructura de población más joven que la autóctona.