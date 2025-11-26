Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El navegante nació en la localidad de Berja.

El injusto trato al almeriense que descubrió un famoso estrecho entre América y Asia

Una escritura notarial rescatada en el Archivo Histórico Provincial de Almería confirma que la nacionalidad del navegante, que nació en Berja

E. Gabriel Llanderas

Almería

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:44

La historia de los grandes descubrimientos geográficos suele estar ligada a nombres que han trascendido en los libros, pero de vez en cuando se conocen ... datos que ponen de manifiesto cómo a veces se atribuyen hazañas a quienes quizá no se las merecen. No siempre pasan a la historia los verdaderos autores de un gran logro. Eso es, precisamente, lo sucedido con Lorenzo Ferrer Maldonado, un navegante, astrónomo y escritor del siglo XVI cuya figura ha sido objeto de debate durante décadas.

