El injusto trato al almeriense que descubrió un famoso estrecho entre América y Asia

La historia de los grandes descubrimientos geográficos suele estar ligada a nombres que han trascendido en los libros, pero de vez en cuando se conocen ... datos que ponen de manifiesto cómo a veces se atribuyen hazañas a quienes quizá no se las merecen. No siempre pasan a la historia los verdaderos autores de un gran logro. Eso es, precisamente, lo sucedido con Lorenzo Ferrer Maldonado, un navegante, astrónomo y escritor del siglo XVI cuya figura ha sido objeto de debate durante décadas.

Aunque oficialmente el estrecho que separa Asia y América lleva el nombre del explorador danés Vitus Bering, algunos investigadores sostienen desde hace tiempo que Ferrer ya lo habría cruzado en 1588, 140 años antes. Además, aportan pruebas para argumentar que este navegante era de tierras almerienses, más concretamente, de Berja..

Un estrecho y un debate histórico

El estrecho de Bering es la franja de mar que separa Alaska de Siberia y conecta el mar de Chukotka con el mar de Bering. Aunque la nomenclatura oficial se consolidó en el siglo XVIII tras la expedición rusa de Vitus Bering, desde el siglo XX existe una corriente historiográfica que defiende que el primero en describir y atravesar este paso fue el español Lorenzo Ferrer Maldonado.

La controversia va incluso más allá, porque durante mucho tiempo, se ha discutido sobre su origen. La tradición lo vinculaba a Guadix, pero diversos investigadores, como Mendizábal o Valeriano Sánchez Ramos, empezaron a plantear a principios del siglo XXI la posibilidad de que su lugar de nacimiento estuviera en Berja.

Estas tesis chocaron con la historiografía granadina, que emprendió una búsqueda exhaustiva en archivos propios para mantener la autoría accitana del navegante. Paradójicamente, dichas pesquisas no solo no lo demostraron, sino que terminaron reforzando la alternativa almeriense.

La prueba que zanja el debate

El punto de inflexión llegó cuando el historiador Valeriano Sánchez Ramos localizó en el Archivo Histórico Provincial de Almería un documento que cierra definitivamente la controversia. Se trata de una escritura notarial del 24 de marzo de 1584, donde el propio Ferrer declara ante fe pública ser 'natural de la villa de Berja', aunque residente en Guadix en ese momento.

La importancia del hallazgo es doble. Por un lado, confirma de manera indiscutible que Lorenzo Ferrer Maldonado nació en Berja. Por otro, el documento contiene la firma autógrafa del navegante, quien además aparece como vendedor de propiedades en su localidad natal. Este rastro documental es de enorme relevancia para la historia almeriense, ya que sitúa a un virgitano entre los navegantes indianos del siglo XVI, algo excepcional para la provincia.

Un personaje por redescubrir

La figura de Ferrer Maldonado ha sido ampliamente citada en estudios nacionales e internacionales, especialmente en Estados Unidos y Canadá, donde se analiza su papel en las exploraciones del Ártico. A medida que se revisan sus escritos y se contrastan sus rutas, muchos investigadores consideran que su descripción del supuesto cruce del estrecho de Bering no puede descartarse, más aún cuando se produjo un siglo y medio antes de la expedición danesa.

La reinterpretación de su biografía está permitiendo corregir errores repetidos durante siglos, desde su lugar de nacimiento hasta la relevancia de sus aportaciones náuticas. Como apunta Sánchez Ramos, el navegante virgitano jugó un papel 'importantísimo' en el conocimiento del océano Glacial Ártico, y su presencia documentada en Almería en 1584 confirma que aún se encontraba en tierras andaluzas poco antes de emprender sus grandes periplos.

Más allá de si Ferrer Maldonado fue realmente el primero en atravesar el estrecho de Bering, lo que sí es incuestionable hoy es su identidad, un navegante, científico y escritor nacido en Berja, cuya vida y obra continúan abriendo nuevas vías de investigación.