Ingresa en prisión el condenado por un robo cuya defensa mantiene un recurso para una prueba de ADN La defensa recuerda que el hombre cuenta con un certificado bancario que demostraba que dos minutos retiraba dinero de un cajero automático a 14 kilómetros de El Ejido

El hombre condenado a tres años, dos meses y siete días de prisión por un delito de robo con violencia ha ingresado en un centro penitenciario por orden del Juzgado de lo Penal número 5 de Almería sin que, por el momento, se haya realizado una prueba de ADN que, según su defensa, probaría que él no es el autor del robo que se cometió en 2022 en el núcleo ejidense de Tarambana.

El hombre ha entrado finalmente en el Centro de Inserción Social (CIS) de Almería bajo la modalidad de régimen abierto tras la mediación de su letrado, Esteban Hernández Thiel, quien mantiene activa la vía judicial ante el Tribunal Supremo, frente al que ha planteado un recurso de revisión para tratar que se le practique la prueba biológica con la que, según ha aseverado, conseguiría demostrar su inocencia.

«Que alguien nos explique los motivos por los que se deniega esa prueba de ADN. ¿A quién perjudica?», se ha cuestionado el letrado, quien ha recordado en declaraciones a Europa Press que la principal prueba de cargo para condenar a su cliente fue el testimonio del perjudicado, que forcejeó con un ladrón cubierto con guantes y pasamontañas en un huerto, de noche y sin iluminación, pese a lo que aseguró reconocerlo a través de una prueba fotográfica.

Frente a este testimonio, la defensa recuerda que el hombre cuenta con un certificado bancario que demostraba que el mismo día, dos minutos antes de 22.00 horas, el acusado retiraba dinero de un cajero automático situado a 14 kilómetros de distancia en El Ejido. No obstante, cree que una prueba de ADN a tramitar sobre las prendas podría terminar de apuntalar su defensa, por lo que incluso se ofrecen a abonar su coste.

La titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Almería ordenó el pasado mes de julio el ingreso en prisión del acusado para cumplir condena, después de que la Audiencia Provincial de Almería confirmara la firmeza del fallo en enero del pasado año. Frente a ello, la defensa solicitó aplazar el internamiento mientras se resuelve el recurso elevado ante el Tribunal Supremo.

La Fiscalía pide el aplazamiento

La petición efectuada por el abogado se vio apoyada por la Fiscalía Provincial de Almería, que se adhirió parcialmente al recurso e interesó el aplazamiento por un periodo máximo de tres años del ingreso en prisión del acusado a la espera del pronunciamiento del Alto Tribunal y teniendo en cuenta el «arraigo» del recurrente, que ha demostrado su disposición ante la justicia sin atisbarse riesgo de fuga.

«No nos oponemos a que se acuerde la suspensión de la ejecución de la pena de prisión o subsidiariamente, el aplazamiento del ingreso en prisión», exponía el Ministerio Público al considerar que un ingreso previo a la resolución del recurso podría dar lugar a «perjuicios irreparables», como la pérdida del trabajo del acusado.

Por su parte, la Fiscalía del Tribunal Supremo se ha opuesto a la admisión del recurso de revisión elevado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo al considerar en un informe del pasado 25 de agosto que no concurre ninguno de los supuestos legales para estudiar el caso al pretenderse la valoración de una nueva prueba --el test de ADN--, si bien el tribunal no se ha pronunciado todavía al respecto.

A su recurso, la defensa ha acompañado un informe pericial efectuado por la catedrática de Psicología de la Memoria de la Universidad Autónoma de Madrid, Margarita Diges, en el que, con base en el estudio de la sentencia confirmada por la Audiencia Provincial, estima que las condiciones perceptivas «sumamente adversas» del testigo que inculpó al acusado, a lo que se unen «condiciones procedimentales enormemente sugestivas», lo que en conjunto sería suficiente para cuestionar «seriamente» el reconocimiento realizado.

La lucha judicial del letrado llega después de que el fallo fuera declarado firme, ante lo que se solicitó un indulto que fue denegado y se elevó una demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional, que tampoco fue admitida por falta de trascendencia constitucional.

Ya con la ejecución del fallo en marcha, Hernández Thiel presentó una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que fue inadmitida, lo que ha llevado a presentar el último recurso de revisión ante el Tribunal Supremo sin que, en esta ocasión, se haya conseguido retrasar el ingreso en un centro penitenciario.

