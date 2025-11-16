Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Cortijo en zona agrícola de la Comarca de Níjar. SJM-Almería

Las infraviviendas 'invisibles' de Níjar: el hogar de un millar de niños

Un informe del Servicio Jesuita a Migrantes de Almería alerta sobre los cortijos y naves entre invernaderos, donde estima que se crían hasta 490 menores de 18 años

Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:31

Comenta

El chabolismo es una problemática contra la que se trata de luchar desde instituciones públicas y privadas en el entorno de la Comarca de Níjar, ... con mayor o menor éxito. Los asentamientos se extienden a lo largo y ancho del territorio, sobre todo en torno a núcleos eminentemente agrícolas dado que sus habitantes son principalmente trabajadores en cultivos bajo plástico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 David Bisbal viste a Almería de Navidad
  2. 2 El Ejido impulsa el programa de dinamización juvenil en el espacio Murgijoven
  3. 3 El PSOE celebra que El Canalillo vaya a contar con red de saneamiento gracias a fondos europeos
  4. 4 Vícar pone en marcha un programa de empleo para mujeres en situación de vulnerabilidad
  5. 5 Cuando los taxis eran negros
  6. 6 Estudiantes reflexionan sobre micromachismos en un escape room
  7. 7 La Escuela Agraria de Vícar programa un curso sobre cultivos
  8. 8 A prisión nueve de los 16 detenidos tras incautar 1,5 toneladas de cocaína en Almería
  9. 9 Talleres de nutrición, escape room científico y teatro por el CienciaPark en Roquetas
  10. 10 La Olimpiada de Mayores de Vícar regresaba con una ruta por la Universidad de Almería hasta el Cable Inglés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las infraviviendas 'invisibles' de Níjar: el hogar de un millar de niños

Las infraviviendas &#039;invisibles&#039; de Níjar: el hogar de un millar de niños