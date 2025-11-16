Las infraviviendas 'invisibles' de Níjar: el hogar de un millar de niños

El chabolismo es una problemática contra la que se trata de luchar desde instituciones públicas y privadas en el entorno de la Comarca de Níjar, ... con mayor o menor éxito. Los asentamientos se extienden a lo largo y ancho del territorio, sobre todo en torno a núcleos eminentemente agrícolas dado que sus habitantes son principalmente trabajadores en cultivos bajo plástico.

Sin embargo, existe otro fenómeno relacionado con la necesidad de vivienda que, según el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) de Almería, está «mucho más silenciado». Se trata de «cortijos, casetas de invernadero y otras construcciones rurales habitadas de forma precaria, muchas de ellas fuera de normativa y en condiciones inadecuadas», cita el informe 'La infravivienda invisibilizada. Aproximación al chabolismo disperso en los diseminados del Campo de Níjar' publicado este año por dicha organización religiosa, centrada en la actualidad en la zona.

El estudio distingue en el territorio nijareño tres tipos de infravivienda. Por un lado, se encuentran los asentamientos chabolistas, que describe como «núcleos de infravivienda en el ámbito rural»; en segundo lugar, la infravivienda urbana, entre las que se incluyen «casas abandonadas, estancias sobreocupadas, edificios antiguos llenos de humedades, pisos hacinados o chamizos construidos irregularmente en los patios de las viviendas», que sirven como 'hogar' para personas vulnerables en los núcleos urbanos; y, finalmente, la infravivienda rural diseminada, sobre la que se centra el análisis documentado.

«Nos referimos a cortijos abandonados, casetas de aperos o cortijos alquilados en situación precaria, casetas o almacenes de invernaderos, remolques reconvertidos en vivienda y otras edificaciones insalubres que, lejos de cumplir las condiciones mínimas de habitabilidad, son utilizadas como lugares de residencia», detalla el texto, donde se reconoce la complejidad de «contabilizar con precisión esta realidad» o de realizar «una intervención social consistente» con los residentes en estos lugares. De ahí, explica, que se refieran a esta como «invisible».

Pero las personas que residen en estas infraviviendas son reales. Mayoritariamente se trata de varones solos, aunque no son pocas las parejas o las familias con menores de edad. De hecho, entre las cifras recogidas en el informe del SMJ llama poderosamente la atención la de los niños y adolescentes de menos de 18 años que, según se estima, viven en estas condiciones en Níjar. Se cuentan por cientos.

A lo largo de las casi 80 páginas del referido documento, se alerta en diferentes puntos sobre la situación de la infancia obligada a crecer en este tipo de entornos. En base a sus estudios centrados en un área concreta del Campo de Níjar –comprendida, según indica el texto, entre San Isidro, Campohermoso, Atochares, Puebloblanco, El Viso y Saladar y Leche, «el núcleo hortofrutícola más intenso» del término municipal– en la que se cuentan alrededor de 470 de estas infraviviendas diseminadas habitadas, cifran los jesuitas en 275 los menores de 14 años que viven con sus familias «en condiciones que vulneran sus derechos más básicos» en ellas. Serían cerca de medio millar (480) si se amplía hasta los 18 años de edad.

«Un dato especialmente llamativo se refiere a la presencia de menores. Más de mil niñas y niños menores de 14 años residen en estos diseminados de Níjar. Sin entrar todavía en el análisis de cuántos de estos diseminados pueden considerarse infraviviendas y cuántos son viviendas dignas, esta cifra debería hacer saltar las alarmas de las autoridades sociales, educativas y políticas para asegurar el bienestar de los menores, su adecuada incorporación a la sociedad y su pleno desarrollo saludable», concluyen los jesuitas almerienses sobre lo que consideran que es «una realidad inadmisible desde el punto de vista social, ético y legal, que exige respuestas urgentes y sostenidas».