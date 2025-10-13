Un influencer explora España hasta 'encontrar un lugar feo' y se topa con Almería Su curioso juego con Google Maps lo lleva hasta el Santuario del Saliente, en Albox, donde exclama: «¡Es precioso!»

El Santuario de El Saliente es una de las ubicaciones escogidas por el influencer.

Encontrar un rincón feo en España no es tarea fácil. Y si no, que se lo digan a un influencer que ha convertido esa búsqueda imposible en un juego viral. Con más de 33.500 seguidores en TikTok y 14.000 en Instagram, este creador de contenido se dedica a recorrer países sin moverse de su sillón de gamer, frente a la pantalla de su ordenador, con la ayuda de unos cascos en las orejas y de Google Maps. El lema de su juego es tan simple como ingenioso: «Explorando un país hasta que descubrimos un lugar feo.»

El reto: encontrar lo feo

El funcionamiento del juego es tan básico como divertido y lo replica innumerables veces en su perfil con muchos países diferentes. El joven selecciona ubicaciones al azar en el mapa, activa la vista panorámica y se deja sorprender por lo que aparece. Campos, edificios, carreteras, montañas... lo que toque. Si el lugar resulta bonito, sigue jugando. Si es feo, el reto se acaba.

El vídeo dedicado a España, que acumula más de 47.000 'me gusta', arranca con paisajes de Castilla-La Mancha, donde se topa con una zona de cultivo que califica como «una vista agradable». Luego salta al noreste del país, donde un parque y una cascada logran arrancarle un «me está dando sed».

Más tarde aterriza en la Cordillera Cantábrica, donde se queda boquiabierto ante la vegetación y las montañas. Incluso cuando hace zoom sobre una calle cualquiera de Barcelona, sentencia que, pese a ser una vía pequeña de un barrio alejado de los puntos más turísticos, «no es fea».

De un clic al Santuario del Saliente

Y entonces ocurre la sorpresa. El ratón se desplaza hacia Almería, hace zoom y aparece ante sus ojos el Santuario del Saliente, en Albox, encaramado en lo alto de la montaña. «¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Es como una iglesia encima de una montaña? Es precioso», dice visiblemente sorprendido.

El viaje virtual continúa por el norte: acantilados de la costa cantábrica, paisajes de Asturias «dignos de fondo de pantalla» y un restaurante de Madrid que califica de «elegante». Finalmente, la ruleta del mapa se detiene en un supermercado de Valencia. «Voy a tener que decir que es feo», sentencia entre risas, poniendo fin a su odisea.

«Todo en España es bonito»

Los comentarios de los usuarios no se han hecho esperar. «Todo en España es bonito. No busques imperfección donde no la hay», le escribe uno. Otro, con humor, comenta: «Y me cae en mi Zaragoza para ver el monumento al tío Jorge. No hay manera de que encuentre lo feo.»

No es de extrañar que el influencer haya quedado maravillado al encontrarse con el Santuario del Saliente. Este edificio, uno de los lugares más emblemáticos de la provincia de Almería, se alza sobre una antigua ermita del siglo XVII construida para albergar la imagen de la Virgen del Saliente.

Levantado a partir de 1769 por orden del obispo Claudio Sanz y Torres, cumple tres funciones: ermita, palacio episcopal y hospedería. Tiene una planta rectangular de 46 metros de largo por 54 de ancho y más de 2.400 metros cuadrados.