José Luis muestra dos modelos de mascarillas que vende en su farmacia. D. Roth

Las infecciones respiratorias crecen un 71% en Almería en apenas un mes

Las farmacias no ven un aumento en la compra de mascarillas pese a las nuevas recomendaciones de Sanidad para su uso en centros hospitalarios o residencias

David Roth

Almería

Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:08

Comenta

La provincia de Almería está registrando un importante aumento de infecciones respiratorias agudas, destacando especialmente la gripe. Según los datos oficiales de la vigilancia epidemiológica, ... la incidencia de infecciones respiratorias alcanzó los 355,7 casos por cada 100.000 habitantes en la semana 48 de 2025, lo que viene a ser un incremento del 71% respecto respecto a la semana 43, cuando se registraron 207,4 casos. Un aumento que ha sido continuo en la provincia desde finales de octubre.

Te puede interesar

