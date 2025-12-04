Las infecciones respiratorias crecen un 71% en Almería en apenas un mes

La provincia de Almería está registrando un importante aumento de infecciones respiratorias agudas, destacando especialmente la gripe. Según los datos oficiales de la vigilancia epidemiológica, ... la incidencia de infecciones respiratorias alcanzó los 355,7 casos por cada 100.000 habitantes en la semana 48 de 2025, lo que viene a ser un incremento del 71% respecto respecto a la semana 43, cuando se registraron 207,4 casos. Un aumento que ha sido continuo en la provincia desde finales de octubre.

En el distrito almeriense, la incidencia ha pasado de 266,4 casos por cada 100.000 habitantes en la semana 46 a 394,7 casos en la semana 48. En el Levante–Alto Almanzora, el incremento ha sido también significativo, alcanzando los 304,6 casos en la última semana. Por otro lado, en Poniente, aunque el aumento es algo más moderado, la incidencia también ha superado los 300 casos.

La vigilancia virológica ha confirmado que en Almería circulan actualmente tres virus respiratorios principales: la gripe, el SARS-CoV-2 y el virus respiratorio sincitial (VRS). La combinación de estos virus está provocando un aumento de las consultas médicas, especialmente entre los menores de cinco años, quienes presentan cuadros de bronquiolitis y otros problemas respiratorios.

Vacunación

El delegado territorial de Salud en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, destacó ayer la importancia de la vacunación contra la gripe para frenar el avance de la enfermedad. De la Cruz señaló que, a pesar de que más de 135.000 dosis de la vacuna han sido administradas en la provincia, la cifra aún es insuficiente, especialmente porque este año el pico de la gripe «se ha adelantado entre cuatro y siete semanas». Además, se han inmunizado contra la covid 50.511 personas, mientras que han recibido el fármaco frente al VRS 3.718 bebés nacidos desde el 1 de abril hasta ahora (93,3% de cobertura).

El delegado recomendó, además, seguir otras medidas preventivas, como el uso de mascarillas en personas con síntomas respiratorios y la ventilación adecuada de los espacios cerrados. También subrayó la importancia del lavado frecuente de manos para evitar la propagación del virus.

El Ministerio de Sanidad ha activado un protocolo nacional con diferentes niveles de alerta en función de la situación epidemiológica. El nivel de contagio es bajo o medio, por lo que se recomienda el uso de mascarillas para personas sintomáticas y en entornos vulnerables. En los hospitales, en áreas sensibles como oncología o trasplantes, mientras que en residencias debe ser obligatoria para trabajadores sintomáticos, con medidas adicionales si se detecta transmisión. Desde el Ministerio indican que podr ían implementarse medidas adicionales, como el uso generalizado de mascarillas en espacios públicos en caso de aumentar la incidencia.

José Luis, farmacéutico de la Farmacia Oliveros, indicó a este periódico que, aunque las ventas de mascarillas se mantienen, no se ha producido un repunte significativo en su demanda tras las nuevas recomendaciones del Ministerio de Sanidad. Según el farmacéutico, actualmente nos situamos en el escenario dos de cuatro niveles de riesgo. «La gente sigue comprando mascarillas, pero no hemos visto un aumento grande», señaló. Además, el farmacéutico mostró su preocupación por la caída en la demanda de la vacuna contra la gripe. «Este año se está vacunando menos gente que el año pasado. En esta época ya había vendido diez vacunas el año pasado, y este año solo una».

José Luis atribuye este descenso a la confusión generada por las campañas conjuntas de gripe y covid en años anteriores y a la desconfianza hacia la vacuna de ARN mensajero. A pesar de esto, el farmacéutico insiste en la importancia de la vacunación, especialmente en los grupos más vulnerables.