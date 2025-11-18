Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La calle Almería de Montevideo es un área tranquila de la capital uruguaya.

El inesperado punto de unión entre Almería y Uruguay

En Montevideo hay una calle llamada Almería, un guiño geográfico que conecta a ambas poblaciones

E. Gabriel Llanderas

Almería

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:17

Puede parecer un error de mapas, pero no lo es. Si buscamos el nombre de Almería en Internet, uno de los lugares que nos aparecerá ... es una tranquila esquina de la capital de Uruguay, Montevideo, donde existe una calle que lleva el nombre de nuestra provincia. La vía aparece en el plano de la ciudad y puede localizarse en Google Maps con el código postal 11400, en un tranquilo barrio residencial de la capital uruguaya.

