El inesperado punto de unión entre Almería y Uruguay

Puede parecer un error de mapas, pero no lo es. Si buscamos el nombre de Almería en Internet, uno de los lugares que nos aparecerá ... es una tranquila esquina de la capital de Uruguay, Montevideo, donde existe una calle que lleva el nombre de nuestra provincia. La vía aparece en el plano de la ciudad y puede localizarse en Google Maps con el código postal 11400, en un tranquilo barrio residencial de la capital uruguaya.

La presencia de nombres españoles en Montevideo no es ninguna rareza. La ciudad, moldeada a lo largo de los siglos por migraciones y vínculos culturales con distintos países, conserva calles que homenajean ciudades, regiones o personalidades extranjeras.

La calle Almería en esta ciudad americana es un lugar de barrio con zonas arboladas y ajardinadas, una Almería pequeña y doméstica al otro lado del Atlántico. Y es que los callejeros a veces no entienden de fronteras. En un mismo mapa caben la rambla montevideana y una vía tranquila con el nombre de la provincia almeriense.

Calles en otros rincones del mundo

La calle en Uruguay no es la única con el nombre de Almería en lugares lejanos del mundo. Al sur del estado estadounidense de California, en el condado de Los Ángeles, se encuentra Almeria Street. Los orígenes históricos del sur de Estados Unidos están profundamente ligados a España. Amplios territorios de lo que hoy es California formaron parte del imperio español, dejando una huella visible en nombres de ciudades, pueblos y calles.

En el barrio de San Pedro, junto a la costa del Pacífico y cerca de la zona portuaria de Long Beach, se encuentra esta calle residencial. Rodeada de casas ajardinadas y palmeras, con precios que rondan el millón de dólares, Almeria Street puede recorrerse virtualmente gracias a Google Maps. Aunque alejada de avenidas famosas como Sunset Boulevard o Rodeo Drive, la vía refleja la huella española y recuerda a los almerienses que nuestra provincia tiene presencia en este rincón de Norteamérica.

Almería en Australia

Pocos imaginarían encontrar una calle Almería a más de 14.000 kilómetros de distancia, en el oeste de Australia. El hallazgo lo hizo un tiktoker australiano, quien descubrió que en el pequeño pueblo de Cervantes, todas las calles llevan nombres de lugares españoles: Almería Street, Málaga Court, Valencia Road, Tarragona Loop, entre muchas otras.

Con tono sorprendido y humorístico, el joven recorre el mapa y enumera calles como Iberia Street, Mallorca Street, Cádiz Street, Aragón Street o Madrid Street, describiendo el lugar como «un enclave español random, lejos de cualquier sitio».

El pueblo de Cervantes, en la región de Wheatbelt frente al océano Índico, apenas supera los 480 habitantes. Su historia explica la curiosa toponimia: el nombre del lugar proviene de un barco que encalló cerca de la costa en 1844. A la hora de fundar el pueblo en 1963, se decidió nombrar sus calles con topónimos españoles, de Madrid a Almería, probablemente como homenaje simbólico al país de origen del barco y al escritor Miguel de Cervantes.

De Montevideo a Los Ángeles y hasta Australia, Almería se asoma en mapas lejanos y con su presencia deja una pequeña huella de su cultura y su historia.