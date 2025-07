El inesperado aliado de los almerienses para combatir el calor

David Roth Almería Miércoles, 9 de julio 2025, 13:55 Comenta Compartir

Con el verano en pleno apogeo y las temperaturas disparadas en Almería, los hábitos de consumo de los almerienses también cambian. Días más largos, clima tórrido y ritmos de vida diferentes hacen que la alimentación y el bienestar cobren protagonismo. Según datos de Just Eat, conocida plataforma de reparto a domicilio, cada vez más vecinos de la provincia recurren al delivery no solo para pedir comida, sino también para hacerse con productos de cuidado personal, parafarmacia o incluso detalles como flores, todo sin salir de casa.

El estudio Gastrómetro 2024 de Just Eat revela que un 36,5% de los españoles opta por aumentar su consumo de frutas y verduras en verano, mientras que un 26,9% sale más a comer fuera de casa. No obstante, muchos encuentran en el servicio a domicilio la solución perfecta para evitar cocinar en días de calor: casi el 40% reconoce que, aunque su dieta no cambia demasiado, en verano le da más pereza meterse en la cocina.

La tendencia se refleja también en los gustos estivales. Los helados se convierten en el producto estrella, presentes en la dieta del 85% de los consumidores, mientras que un 44% admite beber más refrescos y un 37% apuesta por la fruta como snack habitual. Eso sí, los dulces no desaparecen del todo: un 33% sigue disfrutando de caprichos azucarados, mientras que solo un 14% prefiere snacks salados.

Cada vez son más quienes encuentran en plataformas de 'delivery' la comodidad para sobrellevar el calor sin renunciar a pequeños placeres. «El delivery deja de ser una solución de última hora y se integra en un estilo de vida más relajado y consciente, algo que encaja muy bien con la rutina veraniega de los almerienses», señalan desde Just Eat España.

No solo la comida está en el punto de mira. El estudio revela que, durante el verano, los productos de cuidado personal son también muy solicitados. Protector solar, bálsamos labiales y cremas hidratantes encabezan las listas de pedidos, reflejando la importancia que cobra el cuidado de la piel en una provincia tan soleada como Almería.

Además, la variedad de opciones crece cada temporada. Desde helados artesanales, polos, marcas como Ben & Jerries e incluso ingredientes para elaborar polos caseros en tiendas como Dia. Por su parte, LUDA Partners facilita la adquisición de productos imprescindibles para protegerse del sol y cuidar la piel tras un día de playa o piscina, algo esencial para muchos almerienses.

Just Eat, pionera del reparto a domicilio en España desde 2010, opera en el 95% del territorio nacional y cuenta con más de 2.000 repartidores contratados. Desde hace unos años ha ampliado su servicio más allá de la restauración, incluyendo la compra de productos de parafarmacia, mascotas, belleza y cuidado personal, adaptándose así a las necesidades de los consumidores también en provincias como Almería.

Temas

Verano

Consumo

Calor

Almería