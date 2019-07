La almeriense víctima de la red de adopciones irregulares logra encontrar a su familia Inés Madrigal, víctima de la trama de adopciones irregulares, informa de avances «definitivos» en la investigación sobre sus orígenes. / EFE Pilar, su madre biológica, que falleció en 2013, se quedó embarazada sin estar casada, no pudo quedarse con ella y nunca vio a su bebé tras el parto MIGUEL CÁRCELES Almería Viernes, 12 julio 2019, 02:51

El camino ha sido largo, tortuoso, plagado de obstáculos. Y a lo largo de él ha ido perdiendo algunos de los pilares de su vida. Pero la almeriense Inés Elena Madrigal Pérez ha conseguido cuadrar, 32 años después, el puzzle de su vida. No fue robada al nacer, fue objeto de una adopción irregular. Pero tiene familia biológica. Sólo le quedará una ficha que, desafortunadamente, jamás podrá recuperar. Es la madre que la alumbró, Pilar. Murió hace apenas seis años a los 73. «Pilar nunca llegó a saber si yo era un niño o una niña, pero sé que no se olvidó nunca de mí», trasladaba ayer Madrigal, emocionada, ante los medios de comunicación en Madrid, provincia en la que se investiga judicialmente su historia personal. «Tengo cuatro hermanos que ya he conocido, que son personas maravillosas y me han abierto los brazos y los corazones», añadió.

El hallazgo ha tenido lugar gracias a un banco norteamericano de ADN. Sus hermanos también andaban buscándola. Según relató ayer Madrigal, habían observado cierto parecido físico con su madre y uno de ellos llevó su perfil genético a un banco de datos de España que nunca detectó el parentesco. Sabían que su madre había tenido un bebé dado en adopción del que jamás habían vuelto a saber nada. Ni tan siquiera su sexo.

Sí lo detectó, sin embargo, otro banco de datos genéticos estadounidense, que le advirtió de la cercanía con quien ahora se ha demostrado como su primo biológico, Aitor, residente en Alemania, que se había hecho las pruebas por pura curiosidad. A través de la empresa norteamericana, contactaron y tiraron del hilo hasta dar con la madeja completa de la historia. «Por primera vez tengo el puzzle de mi vida completo (...) Ahora sé quién soy y de dónde vengo», trasladó Madrigal después de lamentar que los datos genéticos ingresados en un banco español no dieran, sin embargo, resultado positivo. «Esto es dramático, ¿os dais cuenta? Mi perfil y el de uno de mis hermanos de madre estaban en una base de datos española que, sin embargo, no ha detectado el parentesco», sentenció.

La almeriense –llegó aquí de pequeña y pasó toda su juventud junto a sus padres adoptivos– ya ha conocido a sus cuatro hermanos y otros miembros de su familia biológica, de los que no ofreció más datos para salvaguardar su privacidad. «He encontrado a mi familia biológica. Se trata de la mejor noticia que alguien en mi situación podría recibir», subrayaba.

IDEAL ayudó a cuadrar el puzzle de la vida de Inés.

Madrigal lleva buscando a su familia biológica desde que a los 18 años sus padres le confesaron que, pese a lo que ponía en el libro de familia o en su documentación, no era hija genética de Pablo Madrigal e Inés Pérez, quienes le habían criado. Han sido 32 años en los que incluso llegó a denunciar a su madre adoptiva, Inés Pérez, con el único objetivo de que la Justicia tomase cartas en el asunto ante sus sospechas de ser víctima de la presunta trama de adopciones irregulares. Su caso aún está en los tribunales, aunque la Audiencia Provincial de Madrid –lugar en el que fue entregada en adopción a sus padres– absolvió inicialmente al doctor Eduardo Vela de los delitos de detención ilegal, suposición de parto y falsedad documental al declarar prescritos los hechos investigados. La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo, que aún no ha resuelto sobre el caso.

Embarazo simulado

La historia de Madrigal la pudieron leer hace más de ocho años en las páginas de IDEAL. Inés Elena y su madre, Inés, contaban con todo lujo de detalles desde la vivienda de la segunda en El Zapillo cómo esta había sido premiada con un bebé recién nacido tras años colaborando con una institución benéfica religiosa. «Me llamaron y me dijeron que me presentara en el Paseo de La Habana 143, en el Sanatorio de San Ramón Nonato de Madrid. Me dijeron que allí me tenían una sorpresa, que fuera con ropa de recién nacido». A Inés Pérez, que entonces se acercaba a los 50 años (los que ahora tiene su hija adoptiva), les entregaron a Inés Elena con todo listo para que pudieran inscribirla como hija propia en el Registro Civil. Su partida de nacimiento, que dictamina que vino al mundo el 4 de junio de 1969 es por lo tanto falsa.

La llamada de aviso la hizo un cura amigo de la familia, pero la entrega, en la Clínica San Ramón Nonato, la hizo un médico. Pérez apuntaba al doctor Vela, absuelto en el proceso judicial abierto por Madrigal por la prescripción de los hechos. «El médico salió y nos recibió. A mí me saludó como si fuera su hija e hiciera mucho tiempo que no le veía [a pesar de que no se conocían], con un cariño muy grande», confesaba a IDEALInés Pérez –que, desafortunadamente, falleció hace pocos años–. «Mira, ha dado a luz una señora prematura y ha renunciado. No la quiere porque era casada y la ha tenido con otro mientras su marido estaba de trabajo por ahí», relataba Inés que le dijeron. «Veía que hacía papeles. Me los dio y me dijo: 'Hala, con esto vais al registro y la ponéis como hija vuestra'. Como si yo hubiera dado a luz».

Inés madre nunca dudó de las palabras del doctor. Entonces, el año 69, un cura y un médico eran lo más sagrado de una sociedad clasista y muy conservadora. «A mí me dijeron que renunció, que era prematura. Incluso pensé en múltiples ocasiones que para que no se enterara el marido incluso le habrían provocado el parto antes. Cómo iba a plantearme yo en aquellos entonces –insistía en su relato- que un cura y un médico me estuvieran engañando».

El relato que ahora ha conocido gracias a su familia biológica difiere. Su madre se quedó embarazada sin estar casada. Y como «era mandato de género» en estos casos, entregó al bebé nada más nacer. Ni tan siquiera llegó a conocer el sexo del hijo que había alumbrado, dijo Madrigal.

Años después, Inés madre y su marido relataron a su hija adoptiva la verdad de sus orígenes. Fue al cumplir los 18 años. «Su padre y yo queríamos que fuera cuando ya estuviera situada y tuviera un trabajo fijo. Así ella decidiría si quería irse o no. Teníamos miedo a que si era antes se fuera. Que al menos tuviera el pan asegurado», subrayaba la única madre que Inés Madrigal ha conocido.«Yo nací en su corazón», repetía insistentemente su hija adoptiva cada vez que podía. Le acompañó en todo el proceso pese a que ha sido tan largo que no ha podido ver cómo su hija culminaba el puzzle y abrazaba a sus hermanos.