Indemnizan a un hombre que fue absuelto en juicio después de pasar 224 días en prisión preventiva

La Audiencia Nacional estima parcialmente el recurso elevado por la defensa del perjudicado y reconoce el daño moral y las consecuencias personales y familiares

Europa Press

Almería

Domingo, 23 de noviembre 2025, 10:57

La Audiencia Nacional ha resuelto indemnizar a un hombre que pasó 224 días en prisión preventiva acusado de varios delitos de violencia de género por ... los que después resultó absuelto en el juicio que se celebró en el Juzgado de lo Penal número 3 de Almería, que acordó en el mismo acto su inmediata libertad con una sentencia absolutoria.

