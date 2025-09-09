Incrementan «significativamente» las muertes laborales en Almería, que regresa a cifras de 2022 La Memoria de la Fiscalía de Andalucía destaca que la provincia sube a diez víctimas en 2024 respecto a las tres que se notificaron durante 2023

Nerea Escámez Almería Martes, 9 de septiembre 2025, 23:04 Comenta Compartir

Los fallecidos por accidente laboral han aumentado «significativamente» en Almería, pasando de tres víctimas en 2023 a diez en 2024, según se desprende la Memoria de la Fiscalía de Andalucía, Ceuta y Melilla, por lo que la estadística vuelve «a las cifras que lamentablemente se registraron en 2022». Disminuye, sin embargo, número de lesiones graves de 68 a 58.

El Ministerio Público señala en su informe que se mantienen las diligencias de investigación pero disminuye el número de denuncias, se presentaron ocho denuncias en 2024 frente a las 15 del año anterior, «fundamentalmente porque los hechos estaban judicializados».

Además, consideran «leve» el descenso de escritos de acusación que pasa de 25 a 21, aumentando las peticiones de sobreseimiento de cinco a diez en el año 2024. Por otra parte, aumentan «significativamente» las sentencias, dictándose diez por los Juzgados en el año 2024 y cuatro en 2023, en su mayoría, «por conformidad».

Los sectores más afectados

En cuanto a los sectores que más fallecidos notifican en el 'tajo' –o centro de trabajo– son tanto el sector agrícola como el de la construcción. Según el Ministerio Público, en el primero, el riesgo estaría relacionado con «la rotación y precariedad laboral», que se suman a los «incumplimientos en formación e información de riesgos». Además, reflejan que este riesgo se eleva al utilizar «muchas veces»maquinaria que estaría «obsoleta».

De análoga situación se encuentra el sector de la construcción en la provincia donde se ha reactivado la actividad aumentando el número de accidentes, «fundamentalmente por el uso de maquinaria». Según se desprende este documento, destacan «las caídas en altura con resultado de muerte desde cubiertas transitables, en operaciones de mantenimiento y reparación». Unas tareas que suponen «elevados riesgos» y, además, al tratarse de trabajos de corta duración, «con escasa evaluación y planificación» habría implicados «materiales de carácter frágil».

A nivel regional la Memoria detalla que en 2024 se registraron 53 trabajadores fallecidos en siniestro laboral y en 2023, 51 fallecidos en el 'tajo'. La Fiscalía resalta, además de la provincia almeriense, las subidas que se producen en Málaga, Sevilla, Huelva y Jaén, destacando «el incremento significativo» que sufren Huelva y Almería. Por otra parte, se mantienen las cifras en Cádiz y Córdoba y desciende «de forma evidente» en Granada ya que, en la provincia granadina, los siniestros laborales mortales caen de 16 en 2023 a 3 en 2024. Mientras que aumentan las lesiones graves, de 130 en 2023 a 152 en 2024. En Córdoba, hay tres fallecidos en 2024 respecto a los cuatro que se contabilizaron en 2023.

En lo que respecta a Huelva, la Fiscalía señala que se duplican los fallecidos, pasando de dos (2023) a 4 (2024). En Sevilla, por su parte, se incrementa el número de fallecidos de 11 víctimas en 2023 a 13 en 2024 y, por otra parte, se reducen las diligencias de investigación de 233 en 2023 a 205 en 2024. En Málaga, las víctimas mortales en accidente laboral son 8 en 2024 y 6 en el año anterior. Así, destacan que los procedimientos por lesiones bajan de 71 en 2023 a 48 en 2024. El Ministerio Público indica que en Jaén han incrementado, también, los fallecidos en accidente laboral registrando 4 en 2024 y 2 fallecidos en 2023. Por último, en lo que respecta a Cádiz, es la andaluza que mantiene los fallecidos en accidente laboral, registrando 7 en 2024, igual que en 2023.

Temas

Almería

Andalucía