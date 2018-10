Incluyen la iluminación ornamental en el plan para mejorar la fachada del Ayuntamiento Recreación virtual del proyecto de urbanización de la Plaza Vieja en la que se ve con luz la fachada. / IDEAL El proyecto se entrega esta semana y en él se ha incorporado dotar de luz LED por primera vez a un edificio principal que se distinguirá del resto con una instalación específica SERGIO GONZÁLEZ HUESO ALMERÍA Lunes, 29 octubre 2018, 00:12

En una de las últimas reuniones celebradas entre la titular del área de Fomento, Ana Martínez Labella, y el equipo redactor del proyecto de mejora de la fachada del edificio central del Ayuntamiento se acordó la incorporación a este plan de actuaciones de la iluminación ornamental de toda la plaza central -tal y como denominan los técnicos a la parte principal del inmueble-.

La intención del área delegada es que la fachada de la Casa Consistorial sea el principal reclamo de toda la plaza aprovechando su arquitectura y los planes de ennoblecimiento de todos sus elementos constructivos y singulares que se van a hacer en virtud de este proyecto. Se trata de que la fachada tenga la importancia que merece. Y por ello es por lo que se ha pensado que esta plaza central tenga luz ornamental por primera vez, iluminación pensada para realzar sus características pero también para «potenciar sus volúmenes», según informaron a IDEAL fuentes municipales.

A tenor de lo que consta en el proyecto, la intervención consistirá en dotar de luz a la fachada del Ayuntamiento a través de proyectores LED, fomentando al mismo tiempo el ahorro energético. Se busca distinguir a la portada consistorial del resto del conjunto arquitectónico, por lo que mientras que las otras fachadas se iluminarán desde la plaza, es decir, que tendrán una iluminación externa, el edificio principal tendrá su propia luz incrustada, del mismo modo que la tiene, sin ir más lejos, la Casa de las Mariposas.

El objetivo es hacer destacar sus molduras, balconadas, cornisas o elementos singulares con una iluminación más «teatral». De ahí que se proponga una instalación eléctrica dividida en tres zonas. Una se proyecta mediante el enclaustramiento de algunas luminarias en el suelo con la misión de realzar desde abajo los volúmenes de la primera planta del edificio. Asimismo, se va a introducir también luz en los óculos del reloj o en los tejados abuhardillados (mansardas) del inmueble para alumbrar desde dentro hacia el exterior el piso más elevado del conjunto.

Por último, también está prevista en esta intervención dar luz al copulín, que es el punto más alto de todo el edificio y lugar que sirve de asiento al mástil que hace ondear la bandera de Almería. De esta forma se contaría con una iluminación integral y específica en toda esta fachada, algo que nunca se habría hecho desde que está en pie el inmueble, según estas fuentes. Con estas novedades ya incorporadas al texto que guiará la mejora de la portada consistorial, el despacho redactor que se hizo con el contrato, Ordaz Arquitectura, ya habría comunicado al Consistorio su intención de entregar su trabajo esta misma semana. Una vez que el documento esté en poder del área de Fomento, el siguiente paso será licitar la obra siempre y cuando la Junta dé su visto bueno a estos cambios.

Este proyecto nació ante la voluntad del equipo de gobierno de no dejar la fachada tal y como se la encontraron en el curso de las obras de la estructura del Ayuntamiento. Después de que se quitase la pintura, lo que quedó a la vista de los técnicos fue unos remates pobres de yeso y escayola y no de piedra natural como se pensaba en las balaustradas, cornisas... etc. Había dos opciones entonces: o dejarlo como estaba, pintar y seguir avanzando en otras fases; o ampliar las actuaciones añadiendo una destinada al ennoblecimiento de la fachada, carta de presentación de la futura Casa Consistorial.

Se decidió esta segunda alternativa, lo que obligó a sacar un nuevo contrato para unas obras cuyo coste se estima en unos 180.000 euros.