Impulso a las obras entre Antequera y Granada para conectar el AVE con Almería Las nuevas obras permitirán duplicar la vía y crear la Variante de Loja, mejorando la frecuencia y capacidad de los trenes hacia la provincia

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado un nuevo paso para mejorar la conectividad ferroviaria en Andalucía Oriental con el inicio de los procedimientos de expropiación vinculados a dos actuaciones estratégicas en la línea de alta velocidad Antequera–Granada. Se trata, por un lado, del proyecto de construcción del tramo Variante de Loja–Valle del Genil, y, por otro, del proyecto de duplicación de la Línea de Alta Velocidad Antequera–Granada en el tramo comprendido entre la Bifurcación Archidona y la Bifurcación La Chana.

Ambas intervenciones se enmarcan en la estrategia del Ministerio para reforzar la conexión ferroviaria entre Antequera, Granada y Almería, mejorar su integración en el Corredor Mediterráneo y aumentar la capacidad y frecuencia de los servicios ferroviarios. Estas obras forman parte de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, que persigue el desarrollo de una red ferroviaria más eficiente, integrada y respetuosa con el medio ambiente.

En el caso de la duplicación de la vía Archidona–La Chana, la plataforma ya está preparada para albergar una segunda vía. ADIF Alta Velocidad licitó el pasado mes de mayo la adquisición de más de 80.000 traviesas, destinadas al montaje de un nuevo trazado de ancho estándar que discurrirá en paralelo a la vía actual a lo largo de 46 kilómetros de la Línea de Alta Velocidad entre las bifurcaciones de Archidona y Riofrío, así como entre el puesto de banalización de Íllora —una instalación técnica que permite a los trenes cambiar de vía— y la Bifurcación La Chana. La duplicación permitirá incrementar las frecuencias de los trenes y mejorar la gestión del tráfico ferroviario en la línea.

Por su parte, el tramo Variante de Loja–Valle del Genil, cuyo procedimiento expropiatorio se inicia ahora, forma parte de los cuatro subtramos en los que se ha dividido la actuación completa en la Variante de Loja. De los otros tres, el tramo Loja–Riofrío está en construcción desde 2024, el tramo Loja–A92 comenzó sus obras a principios de 2025, y el correspondiente al viaducto sobre la línea convencional Bobadilla–Granada ya se encuentra finalizado. Con plataforma preparada para doble vía en ancho estándar, la Variante de Loja permitirá reducir los tiempos de viaje con Granada gracias a un nuevo trazado adaptado a parámetros de alta velocidad en el entorno de la localidad lojeña.

En lo que respecta a las superficies afectadas, la duplicación de vía requerirá la ocupación temporal de un total de 41.913 metros cuadrados en los municipios de Archidona (17.604 metros cuadrados) e Íllora (24.309 metros cuadrados), todos ellos en suelo rural. En este tramo no se prevén expropiaciones en pleno dominio ni imposición de servidumbres, ya que se trata únicamente de ocupaciones temporales para acopio de materiales, instalaciones auxiliares y accesos de obra.

La Variante de Loja, en cambio, implicará la expropiación en pleno dominio de 565.888 metros cuadrados, de los cuales 222 metros cuadrados corresponden a suelo urbano. Además, se prevé la imposición de servidumbres en 32.706 metros cuadrados y la ocupación temporal de otros 82.351 metros cuadrados, todo ello en suelo rural.

Las resoluciones de la Dirección General del Sector Ferroviario abren ahora el periodo de información pública y convocan a los propietarios de los terrenos y derechos afectados a los actos de levantamiento de las actas previas a la ocupación, que se celebrarán durante las dos primeras semanas de octubre.

Estas actuaciones, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, contribuirán a mejorar la movilidad de pasajeros y mercancías en la región, fomentando infraestructuras fiables y sostenibles (ODS 9), promoviendo un modelo de transporte más respetuoso con el entorno (ODS 7) y generando nuevas oportunidades de crecimiento económico y empleo (ODS 8).