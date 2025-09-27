Impulso a los creadores de la tierra con la marca 'Talento Almeriense' La Institución Provincial pone en marcha este nuevo sello de excelencia con el objetivo de difundir el trabajo de artistas de moda, artesanía y complementos de Almería

C. S. Almería Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:39 Compartir

La provincia de Almería es una tierra bañada por el sol, historia, patrimonio, naturaleza en estado puro y autenticidad. Es un destino evocador e inspirador que ya cuenta con una potente plataforma de promoción para sus creadores gracias a la puesta en marcha por parte de la Diputación de Almería de la marca provincial 'Talento Almeriense'. En este nuevo sello de excelencia coinciden profesionales y empresas pertenecientes a los campos de la moda, artesanía y complementos que difunden su potencial creativo con acento almeriense.

Con esta iniciativa, la Diputación de Almería da un firme paso en su objetivo de proyectar y difundir cualquier aspecto relacionado con la identidad almeriense. Esta nueva marca nace para potenciar el trabajo de los artistas almerienses arropándolos en la realización de actividades y la participación en grandes eventos. La marca inicia su andadura con la participación de más de 70 pymes y autónomos que son capaces de crear arte con sus propias manos a través de diferentes disciplinas como la moda, joyería, bisutería, alfarería, espartería, decoración…

La presentación en sociedad de la marca se llevó a cabo en un enclave lleno de simbolismo, el Museo del Realismo Español Contemporáneo de Almería, MUREC, donde se encontraba el antiguo Hospital Provincial de Almería, con un emotivo acto en el que se dieron a conocer los objetivos y la completa agenda que se ha diseñado para la primera temporada de vida de 'Talento Almeriense' que abarca desde el próximo mes de octubre y hasta septiembre de 2026.

En ese acto, el presidente de la Diputación, Javier A. García, recordó que en su discurso de investidura afirmó que «este mandato sería el del patrimonio, de la identidad y del orgullo del sentir almeriense. Y la marca 'Talento Almeriense' es un buen paso para dar forma a todo ello. Queremos poner en valor el arte que creáis, desde la artesanía, alfarería, esparteros…, hasta los jóvenes diseñadores con sus creaciones. Las más de 70 pymes y autónomos que ya estáis adheridos vais a ser la tarjeta de presentación que vamos a tener todos los almerienses, los más de 740.000 habitantes de nuestra tierra».

Más de 70 empresas y profesionales ya forman parte de ella y disfrutarán de sus actividades e iniciativas

En esta línea, García añadió que «Talento Almeriense' es un distintivo de calidad que pone en valor el arte con acento de la tierra y lo proyecta con orgullo dentro y fuera de Almería. Nace por y para vosotros, para generar riqueza y empleo, para que nuestros creadores sigáis creciendo como os merecéis por vuestra originalidad y capacidad artística. Con esta marca queremos dar luz y voz al talento que emerge de nuestra tierra, certificando la excelencia de los creadores que se agrupan bajo este paraguas respaldado por la Diputación».

Por último, el presidente reafirmó el compromiso de la Diputación con este proyecto y las empresas y profesionales que forman parte de él al asegurar que «tenemos la obligación de arropar y empujar a nuestros artesanos al éxito, a quienes mantenéis viva la esencia de oficios milenarios o a las nuevas generaciones que generáis un nuevo legado manufacturado en Almería. Con 'Talento Almeriense' la Diputación trabajará para que vuestro talento brille como nunca porque os lo merecéis y juntos somos mucho más fuertes y llegaremos mucho más lejos».

Ampliar El presidente, Javier A. García, y el diputado, Carlos Sánchez, visitan la muestra expositiva. R. I. Espacio Talento Entre las acciones más destacadas que se van a llevar a cabo en un primer momento cabe destacar la creación del 'Espacio Talento', que se convertirá en el gran punto de encuentro de los integrantes de la marca. En este espacio, que se ubicará en el corazón de la ciudad de Almería, en el Paseo de Almería, número 34, se realizarán talleres, exposiciones, conferencias, elaboraciones en vivo…, y eventos llenos de arte. El diputado de Promoción Agroalimentaria, Comercio y Consumo, Carlos Sánchez, ha indicado que la dinámica a seguir con este nuevo proyecto será la misma que con la marca gourmet de la provincia 'Sabores Almería', que ya es un sello inconfundible de calidad, valorado y demandado por profesionales del sector de la hostelería y consumidores en general. La primera gran actividad será el 'Espacio Talento especial de invierno' con talleres y exposiciones para dinamizar el consumo local en Navidad y establecer el primer vínculo de conexión con el público. Por otro lado, 'Talento Almeriense' viajará por toda la provincia con ferias, actividades y exposiciones que promocionen la artesanía y cerámica más auténticas. El cierre de esta apasionante temporada inaugural tendrá con la 'Semana del talento' su momento estelar. Se trata del evento multidisciplinar más importante donde se disfrutará de exposiciones, presentaciones, pasarela de moda, mesas redondas con diseñadores…, para generar sinergias e impulsar la marca. El gran universo de talento y arte que concita la nueva marca provincial tiene ya abierta una gran ventana al mundo a través de la web: www.talentoalmeriense.es En ella se pueden descubrir a través de sus diferentes apartados los creadores, historia, trabajos…, de los artesanos que ya pertenecen a la marca y el potencial que ofrecen desde la provincia de Almería con sus tres grandes categorías: Moda, Complementos y Artesanía hechos en Almería con mucho talento.