Impulsan la rehabilitación y puesta en valor del Santuario de la Virgen del Mar

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, y el obispo, Antonio Gómez Cantero, firman un protocolo de colaboración para desarrollar el Plan Director que permita la rehabilitación del templo

R. I.

Almería

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:29

Comenta

El Ayuntamiento de Almería y el Obispado han suscrito un Protocolo General de Actuación destinado a promover la restauración integral y puesta en valor del ... Santuario de la Virgen del Mar, patrona de la ciudad. El documento, firmado por la alcaldesa, María del Mar Vázquez, y el obispo de Almería, Antonio Gómez, establece un marco de colaboración institucional entre ambas entidades para el desarrollo del Plan Director de Restauración y Puesta en Valor del templo.

