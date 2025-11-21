Impulsan la rehabilitación y puesta en valor del Santuario de la Virgen del Mar

El Ayuntamiento de Almería y el Obispado han suscrito un Protocolo General de Actuación destinado a promover la restauración integral y puesta en valor del ... Santuario de la Virgen del Mar, patrona de la ciudad. El documento, firmado por la alcaldesa, María del Mar Vázquez, y el obispo de Almería, Antonio Gómez, establece un marco de colaboración institucional entre ambas entidades para el desarrollo del Plan Director de Restauración y Puesta en Valor del templo.

El acuerdo nace del compromiso compartido de ambas instituciones por preservar uno de los monumentos más emblemáticos de Almería, declarado Bien de Interés Cultural, y por garantizar su conservación, protección y difusión como referente histórico, arquitectónico, religioso y cultural.

El protocolo firmado sienta las bases para la ejecución coordinada de las actuaciones previstas en el Plan Director, un documento técnico elaborado por los arquitectos Antonio Góngora Sebastián y Eduardo Blanes Arrufat, que define las líneas estratégicas de intervención en el edificio y su entorno. Entre las principales actuaciones contempladas se incluyen la restauración de cubiertas acompañada del refuerzo estructural; la conservación y tratamiento de las fachadas y los revestimientos exteriores; la rehabilitación progresiva, por fases, de los revestimientos interiores; la adecuación de las salas expositivas y la mejora de los espacios anexos; así como diversas intervenciones de urbanización y embellecimiento del entorno del santuario.

El protocolo, de carácter no vinculante y con una vigencia inicial de dos años prorrogables, no implica compromisos económicos directos entre las partes. Las actuaciones concretas se desarrollarán posteriormente mediante convenios específicos que determinarán la financiación, la organización y la ejecución de cada fase. Para garantizar el seguimiento del acuerdo se constituirá una Comisión Mixta, integrada por representantes del Ayuntamiento y del Obispado, encargada de coordinar y supervisar el avance de las actuaciones previstas.

Proyecto de ciudad

El Plan Director no solo recoge las actuaciones constructivas necesarias para asegurar la estabilidad y restauración del templo, sino también su puesta en valor social y cultural. Para ello contempla la creación de espacios expositivos permanentes, la organización de visitas guiadas, el impulso de la investigación histórica y arqueológica sobre el conjunto conventual, la incorporación del santuario a itinerarios culturales y turísticos de la ciudad y el uso de plataformas digitales para difundir su historia y patrimonio.

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha subrayado que este acuerdo «deja claro que Ayuntamiento, Obispado y Hermandad vamos a trabajar juntos para obtener fondos y poner en marcha el Plan Director de restauración, que esperamos pueda iniciarse en breve». Ha señalado, además, que el Ayuntamiento se compromete a aportar financiación, en cuantía aún por determinar, y a participar activamente en todas las acciones necesarias para poner en valor este bien patrimonial, en coherencia con la estrategia municipal de protección del patrimonio cultural, histórico y monumental de la ciudad. «El Santuario no solo tiene un gran simbolismo religioso, visitado por miles de almerienses cada año, sino también un carácter monumental que debemos conservar», ha añadido.

Por su parte, el obispo de Almería, Antonio Gómez, ha destacado que «el Santuario es el lugar de devoción de Nuestra Señora del Mar y punto de encuentro para tantos almerienses». Ha agradecido al Ayuntamiento y a la alcaldesa «el esfuerzo que van a realizar para poner en valor este espacio, que forma parte de la identidad espiritual y cultural de la ciudad».

También el hermano mayor de la Hermandad de la Virgen del Mar, Jorge Juan Fernández Compán, ha mostrado su satisfacción por la firma del protocolo, señalando que «el Ayuntamiento se convierte en la primera institución en sumarse a este proyecto, que es fundamental para la conservación del edificio». Ha recordado que el Santuario «ha sido siempre el centro de devoción mariana de Almería» y ha expresado la ilusión de la Hermandad por «hacer realidad este objetivo, necesario para garantizar la preservación de un patrimonio que pertenece a todos los almerienses».

El Santuario de la Virgen del Mar, declarado Bien de Interés Cultural y pieza clave del antiguo convento de Santo Domingo, constituye un hito de la historia de Almería desde su fundación en el siglo XVI. Con este acuerdo, Ayuntamiento y Obispado unen esfuerzos para garantizar su preservación y para proyectar hacia el futuro uno de los símbolos más queridos e identitarios de la ciudad.