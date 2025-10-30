Una importante cadena de moda sufre un ciberataque: Aviso a los clientes almerienses

Los clientes de una importante cadena de moda en toda España están pasando unos días de incertidumbre y los de Almería no son una excepción. ... La causa es que el gigante de la moda Mango ha notificado un ciberataque que ha afectado a datos personales de parte de su clientela, donde la marca cuenta con tiendas en el Paseo de Almería, con un espacio únicamente destinado a la moda femenina, en el Centro Comercial Torrecárdenas y en Roquetas de Mar.

La compañía ha enviado un correo informativo a los usuarios en el que detalla que la brecha se ha producido en uno de sus servicios de marketing externo, sin que se hayan comprometido datos financieros ni contraseñas.

No obstante, se recomienda estar alerta y extremar las precauciones ante cualquier sospecha de intento de engaño. Según la comunicación oficial, la información afectada incluye nombres, país, código postal, dirección de correo electrónico y número de teléfono. «Queremos informarte que nuestros sistemas corporativos no se han visto comprometidos y que todo continúa funcionando con normalidad», asegura la marca.

Precaución ante correos o llamadas sospechosas

Aunque Mango insiste en que la brecha se limita a información utilizada con fines comerciales, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sido notificada del incidente y la empresa ha activado sus protocolos de seguridad. En Almería, hay clientes que ha recibido el mensaje, lo que ha hecho que algunos sientan temor de sufrir intentos de phishing o suplantación de identidad.

La compañía aconseja ignorar cualquier correo o llamada que solicite información personal o bancaria y, ante cualquier duda, contactar directamente con su Servicio de Atención al Cliente en el correo personaldata@mango.com o el teléfono gratuito 900 150 543.

Ciberataques masivos a la moda

El suceso se suma a una ola de ciberataques que en los últimos meses ha golpeado al sector textil y del comercio electrónico. En el último año, importantes comercios y marcas también han sufrido vulneraciones de seguridad que han afectado a sus bases de datos de clientes.

Expertos en ciberseguridad advierten que las firmas con gran volumen de transacciones online son un objetivo especialmente atractivo para los ciberdelincuentes. En este sentido, recomiendan a los consumidores mantener actualizados sus dispositivos, usar contraseñas seguras, desconfiar de cualquier mensaje no solicitado y extremar la precaución al usar redes wifi públicas.

Los consumidores, en el punto de mira

El caso de Mango recuerda que la exposición digital de las grandes marcas también puede alcanzar al cliente más cotidiano, incluido el que compra en tienda física o recibe promociones por correo. En palabras de un experto consultado, «la seguridad total no existe, pero la prevención y la transparencia de las empresas que sufren ciberataques ayudan a mitigar los riesgos».

En muchos comercios, al realizar una compra nos invitan a hacernos la tarjeta de socios, con la excusa de aplicarnos un descuento, cuando el objetivo principal en estos casos es elaborar una base de datos con información tan sensible como el nombre, el número del DNI, la dirección, el teléfono y el correo electrónico. De ahí la importancia de que, tanto clientes como, sobre todo, empresas del sector retail, cumplan con los protocolos y requisitos de ciberseguridad.

Mientras la compañía refuerza sus barreras de protección, los clientes de Almería y del resto del país deben permanecer atentos, y es que los datos personales se han convertido en uno de los bienes más valiosos del siglo XXI.