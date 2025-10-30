Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los ciberataques han hecho mella en el sector retail recientemente.

Una importante cadena de moda sufre un ciberataque: Aviso a los clientes almerienses

El comercio confirma una brecha en uno de sus servicios externos de marketing, pero aclara que no se han visto comprometidos datos bancarios ni contraseñas

E. Gabriel Llanderas

Almería

Jueves, 30 de octubre 2025, 15:52

Comenta

Los clientes de una importante cadena de moda en toda España están pasando unos días de incertidumbre y los de Almería no son una excepción. ... La causa es que el gigante de la moda Mango ha notificado un ciberataque que ha afectado a datos personales de parte de su clientela, donde la marca cuenta con tiendas en el Paseo de Almería, con un espacio únicamente destinado a la moda femenina, en el Centro Comercial Torrecárdenas y en Roquetas de Mar.

