El impacto del sueño mediterráneo que cambió la ciudad

Almería creció

El impacto territorial y turístico de Almería fue impresionante al desarrollarse El Toyo como resort turístico, impulsarse el nacimiento de barrios como la Vega de Acá, al socaire de las instalaciones deportivas que se construyeron. Se produjo asimismo un importante crecimiento del llamado turismo deportivo.

Los Juegos supusieron una inversión en infraestructuras de 130 millones de euros, pero generaron un valor mediático y de imagen cercano a los 55 millones, sin contar los beneficios sociales y deportivos.

Almería ha crecido en los últimos años de una manera impresionante y en gran parte eso ha sido por culpa de los Juegos. De no haber existido no se hubiera actuado con tanta rapidez en ese desarrollo. De hecho, hay infraestructura que siguen estando planteadas desde entonces y todavía no se puede contar con ellas. Los Juegos modernizaron Almería y aceleró su desarrollo.