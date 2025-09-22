IGC advierte de la «grave» situación de la Guardia Civil en Almería: «Sin medios suficientes o patrulleras» Independientes de la Guardia Civil pide una reunión con el subdelegado del Gobierno para poner en marcha «mecanismos efectivos» ante la presión de las mafias

Nerea Escámez Almería Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:18

La asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha solicitado una reunión con el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín Fernández, para trasladarle «la grave situación» de «inseguridad y precariedad laboral» que viven los agentes en la provincia.

Con una carta registrada el 11 de septiembre, esperan una respuesta del máximo representante del Gobierno en la provincia para poder transmitirles cómo los guardias civiles se encuentran haciendo frente a una «doble amenaza», esto es, «la creciente presión de la narcoindustria y de las mafias vinculadas a la inmigración irregular y la falta de medios y de protocolos de prevención adecuados que comprometen su seguridad personal y la eficacia del servicio público».

A través de un escrito, Daniel Fernández, vicepresidente y portavoz nacional de IGC, manifiesta que «nuestros compañeros trabajan en inferioridad de condiciones frente a organizaciones criminales poderosas, con embarcaciones y recursos que superan con creces a los nuestros». Además, detalla que hay «más de 200 puestos de trabajo en la provincia siguen sin evaluación de riesgos, lo que supone un grave incumplimiento en materia de prevención laboral». El portavoz recalca que «no se trata solo de reivindicar mejores condiciones para los guardias civiles, sino de garantizar la seguridad de los almerienses».

Insiste en que los agentes del Instituto Armado están «sin medios suficientes, sin patrulleras operativas y sin protocolos claros», una situación que los expone ante las mafias del narcotráfico e inmigración irregular. «La capacidad de respuesta se ve seriamente limitada», apostilla Fernández.

No es la primera vez que denuncian esta situación, IGC ha advertido en distintas ocasiones en estos últimos años de la desproporción operativa en Almería «frente a la narcoindustria, del riesgo en el transporte de combustible incautado sin medidas de seguridad adecuadas, y de la inseguridad creciente en zonas como el Poniente almeriense, donde los tiroteos y enfrentamientos entre clanes han generado alarma social».

La asociación también ha señalado «la opacidad y retraso» en la evaluación de riesgos laborales, un problema que «afecta de lleno a la salud física y psíquica» de los guardias civiles destinados en la provincia. «Estamos ante una situación que no se resuelve con parches. Es necesario un plan de choque en Almería, que contemple más efectivos, medios adecuados y protocolos reales de seguridad y prevención», manifiesta el portavoz, que confía en que el subdelegado del Gobierno «sabrá atender estas demandas y poner en marcha mecanismos efectivos para proteger a los agentes y a la sociedad almeriense».