Miguel Cárceles recibe el premio 'En Familia' a la Comunicación en el Acogimiento Familiar. R. I.

IDEAL recibe el Premio 'En Familia' a la Comunicación en el Acogimiento Familiar

'En Familia por derecho' entrega sus premios anuales, que este año reconocen a la Diputación de Almería, la Policía Autonómica o el Gabinete de Psicología Hellium

A. Maldonado

Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:22

Comenta

La Asociación de Familias Acogedoras 'En familia por derecho' de Almería entregó ayer los premios 'En Familia' de 2025. Con estos galardones, que otorga el ... colectivo desde hace cuatro años, se busca reconocer públicamente la labor que, de forma especial o singular, realizan personas, instituciones y organizaciones para el impulso del acogimiento familiar bajo el lema 'Reconocer a quienes marcan la diferencia'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

