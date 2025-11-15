IDEAL recibe el Premio 'En Familia' a la Comunicación en el Acogimiento Familiar

La Asociación de Familias Acogedoras 'En familia por derecho' de Almería entregó ayer los premios 'En Familia' de 2025. Con estos galardones, que otorga el ... colectivo desde hace cuatro años, se busca reconocer públicamente la labor que, de forma especial o singular, realizan personas, instituciones y organizaciones para el impulso del acogimiento familiar bajo el lema 'Reconocer a quienes marcan la diferencia'.

Entre los galardonados de este año 2025 se encuentra IDEAL, diario reconocido con el Premio a la Comunicación en el Acogimiento Familiar y que ayer estuvo representado por su delegado en Almería, Miguel Cárceles.

«IDEAL tiene un firme compromiso con la sociedad, que pasa por mostrar su carácter poliédrico. Lo mejor y lo peor de Almería para que nos reconozcamos en ese espejo. La realidad de los menores del sistema de protección, los más vulnerables de todo el sistema asistencial, es dolorosa, pero es real. Y el terreno de lo real es en el que se mueve el periodismo», pronunció en su intervención Miguel Cárceles tras recibir el galardón.

El acto de entrega de premios, que en esta ocasión tuvo lugar en el Auditorio Ciudad de Vera, se organiza tradicionalmente en fechas próximas al Día Mundial de la Infancia, que se conmemora cada 20 de noviembre y es una efeméride clave para visibilizar la realidad de miles de menores tutelados y reconocer el compromiso de quienes trabajan por su bienestar.

En la gala presentada por Amalia Moreno, además de a este diario, los premios 'En Familia' distinguieron al Gabinete de Psicología Contextual y Educativa Hellium (Ámbito Empresarial); el Ayuntamiento deAdra (Ámbito Institucional); la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía (Equipo Profesional); la Diputación de Almería (Institución Colaboradora); y la Unidad de Atención Infantil Temprana de la Junta de Andalucía en Almería (Categoría Sanitaria).

Asimismo, se otorgaron dos galardones especiales. Así, el fotógrafo Alfredo Romero recibió un Premio Extraordinario 'En Familia' por la cesión altruista de material fotográfico a la asociación y, por otro lado, Milagros Torrecillas Ruiz, recogió el reconocimiento en esta misma modalidad, en su caso, por proponer y ayudar a implantar el proyecto de Familias Canguro en la provincia de Almería.

Finalmente, Jésica Vargas y David Sánchez, familia biológica y familia de acogida, recibieron el Premio 'En Familia' a la Familia de Acogida por representar el compromiso y la generosidad del modelo de acogimiento.

El acto organizado en Vera contó con la presencia de autoridades locales y provinciales como Alfonso García, alcalde de Vera; Aránzazu Martín, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía; Francisco González Bellido, delegado territorial de Inclusión Social Juventud Familias e Igualdad; Juan de la Cruz Belmonte, delegado territorial de Salud y Consumo y, por supuesto, Raquel Rivera, presidenta de la Asociación de Familias Acogedoras de Almería 'En Familia Por Derecho'.

«Estos premios nos recuerdan que el bienestar de las familias no se construye solo con leyes o recursos sino con el compromiso compartido de toda la sociedad, asociaciones profesionales administraciones y ciudadanos», apuntó la delegada de laJunta, que, a través de sus servicios sociales sanitarios y de seguridad, reafirma su compromiso con las políticas públicas que sitúan a la infancia y a la familia en el centro de la acción social.

La amenización de la entrega de premios llegó de manos de la Escuela Coral Vocla, el Coro British School of Almería y Helena.