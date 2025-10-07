Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

IDEAL, premiado por su información sobre familias de acogida

La asociación 'En familia por derecho' reconoce a este diario en la categoría de Comunicación en su entrega de galardones anual

Ideal

Vera

Martes, 7 de octubre 2025, 23:22

Comenta

La Asociación de Familias Acogedoras de Almería 'En Familia Por Derecho' hace público el fallo del jurado de la cuarta edición de los Premios En Familia, que se entregarán el próximo sábado 15 de noviembre a las 18 horas en el Auditorio Ciudad de Vera, situado en la calle Carretera de Cuevas. La celebración de esta gala coincide con la proximidad del Día Mundial de la Infancia (20 de noviembre), una fecha clave para visibilizar la realidad de miles de menores tutelados en nuestro país y reconocer el compromiso de quienes, de forma destacada, trabajan por su bienestar.

Estos premios tienen como objetivo reconocer públicamente la labor que personas, instituciones, entidades y profesionales realizan de forma singular en favor del acogimiento familiar en la provincia de Almería. En esta edición se entregarán galardones en ocho categorías, además de dos reconocimientos extraordinarios.

Este año entre los premiados está el gabinete de Psicología contextual Hellium, el Ayuntamiento de Adra, la Policía Autonómica, la Diputación de Almería, la Unidad de Atención Infantil, el fotógrafo Alfredo Romero, y las familias conformadas por Jésica Vargas y David Sánchez, así como la de Milagros Torrecillas. También IDEAL ALMERÍA, diario al que se le ha concedido el premio en la categoría de Comunicación.

En la provincia de Almería, cerca de 500 menores viven bajo el sistema de protección. Muchos de ellos lo hacen en centros de acogida, mientras que el sistema sigue necesitando con urgencia nuevas familias dispuestas a acoger. Esta realidad, todavía poco conocida, fue recientemente retratada en un reportaje de IDEAL, que refleja la urgente necesidad de familias de acogida y la compleja situación que atraviesa el sistema de protección en la provincia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 En prisión un conductor huido cuya matrícula apareció en el lugar del atropello mortal a un ciclista
  2. 2 Fallece una mujer tras ser atropellada en la avenida del Mediterráneo
  3. 3 La Divina Infantita, Patrona de El Ejido y de la Policía Local, recorre las calles ejidenses en su día grande
  4. 4 Góngora reconoce la «entrega» de la Policía Local en la festividad de su patrona
  5. 5 El Puerto de Almería recupera el suelo de Bayyana donde se planteaba un gran área de descanso
  6. 6 El barrio de Regiones, devastado: «Tenemos derecho a vivir dignamente»
  7. 7 IDEAL aborda los retos, bonanzas y amenazas de la IA para Almería
  8. 8 Empleo pone el foco en los parados de larga duración mayores de 52 años
  9. 9 TSJA ratifica las penas para los que intentaron asesinar a tiros a un hombre en Roquetas en 2022
  10. 10 La provincia de Almería tiene medio millar de viviendas que se encuentran a la venta con 'okupas'

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal IDEAL, premiado por su información sobre familias de acogida

IDEAL, premiado por su información sobre familias de acogida