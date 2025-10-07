IDEAL, premiado por su información sobre familias de acogida La asociación 'En familia por derecho' reconoce a este diario en la categoría de Comunicación en su entrega de galardones anual

La Asociación de Familias Acogedoras de Almería 'En Familia Por Derecho' hace público el fallo del jurado de la cuarta edición de los Premios En Familia, que se entregarán el próximo sábado 15 de noviembre a las 18 horas en el Auditorio Ciudad de Vera, situado en la calle Carretera de Cuevas. La celebración de esta gala coincide con la proximidad del Día Mundial de la Infancia (20 de noviembre), una fecha clave para visibilizar la realidad de miles de menores tutelados en nuestro país y reconocer el compromiso de quienes, de forma destacada, trabajan por su bienestar.

Estos premios tienen como objetivo reconocer públicamente la labor que personas, instituciones, entidades y profesionales realizan de forma singular en favor del acogimiento familiar en la provincia de Almería. En esta edición se entregarán galardones en ocho categorías, además de dos reconocimientos extraordinarios.

Este año entre los premiados está el gabinete de Psicología contextual Hellium, el Ayuntamiento de Adra, la Policía Autonómica, la Diputación de Almería, la Unidad de Atención Infantil, el fotógrafo Alfredo Romero, y las familias conformadas por Jésica Vargas y David Sánchez, así como la de Milagros Torrecillas. También IDEAL ALMERÍA, diario al que se le ha concedido el premio en la categoría de Comunicación.

En la provincia de Almería, cerca de 500 menores viven bajo el sistema de protección. Muchos de ellos lo hacen en centros de acogida, mientras que el sistema sigue necesitando con urgencia nuevas familias dispuestas a acoger. Esta realidad, todavía poco conocida, fue recientemente retratada en un reportaje de IDEAL, que refleja la urgente necesidad de familias de acogida y la compleja situación que atraviesa el sistema de protección en la provincia.