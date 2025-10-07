IDEAL aborda los retos, bonanzas y amenazas de la IA para Almería

JUAN SÁNCHEZ Almería Martes, 7 de octubre 2025, 18:14 Comenta Compartir

Igual no lo saben pero el de la Inteligencia Artificial es un tren por el que ya transitan por una línea en la que no hay estaciones de paso y, hasta el momento, tampoco cuenta con un punto terminal. Un viaje, ciertamente estresante en estos primeros kilómetros, que, según los expertos en la materia, se relajará en un futuro indeterminado cuando su implantación no sea una novedad, sino una necesidad. La IAes un claro ejemplo de ese manido renovarse o morir.

Ante el interés de este asunto tan de actualidad, diario IDEAL Almería, ha querido arrojar luz y dar respuesta a las numerosas dudas que asaltan al ciudadano de a pie a la hora de abordar esta materia intangible e invisible, pero muy presente e influyente en el quehacer diario.

De la mano de la Universidad de Almería, como patrocinador, y de Trevenque Group, como colaborador, el Restaurante Club de Mar 'El Candelero' ha acogido este marte el desayuno informativo 'Inteligencia Artificial, ¿hacia dónde nos lleva?', al que, junto a los invitados, asistieron los especialistas en IA José Saldaña, cofundador de ALMIA y creador del Club IA en AlmerIA; Víctor Bastante, director del Secretariado de Innovación Docente, Enseñanza Virtual y Formación del Profesorado de la UAL; y Vital Moles, director comercial de Trevenque Group.

Como moderador de la cita, que, tras la ponencia de José Saldaña ha contado con una mesa redonda en la que participaron los tres expertos, el delegado de IDEAL Almería, Miguel Cárceles, precisó que la IA «afecta a nuestra vida diaria» y que se trata de «un futuro que ya es presente».

Unas afirmaciones que ratificó José Saldaña, que disertó sobre cómo la Inteligencia Artificial está transformando a las empresas en Almería. Reconociendo que es «una persona normal», que no viene de la «informática» y que «no tiene ni idea de programar», lleva desde hace 12 años trabajando desde el marketing para empresas de prestigio en el sector de la automoción. Indicó que la IAha provocado una «revolución diaria en todos los departamentos de las empresas». Tal era el futuro que proyectaba esta inteligencia, que hace tres años montó la comunidad de IAen Almería. Recordó el test Turing de la década de los 50, por el que su creador advertía de que «llegaría el momento en que no se sabría distinguir entre los hecho por una máquina y por un humano». Según Saldaña, con la irrupción de la IA «hemos normalizado el hablar con algo que no es humano. El ser humano era el más inteligente hasta ahora». Tanto es así que aseveró que «nuestra nueva mediocridad es nuestra antigua excelencia».

Se está dando el caso de que empresas internacionales están despidiendo trabajadores por aplicar la IAen su gestión. La sociedad actual, como comentó, está sufriendo profundos cambios por la digitalización y el uso de la Inteligencia Artificial. Y es que la «la IA hace cosas más rápidas y con menos errores. Y cosas que de otro modo serían imposibles». De hecho, como indicó Saldaña, tal es la revolución que ha propiciado que «cada día salen centenares de herramientas nuevas en Inteligencia Artificial».

Saldaña abordó cómo la IAestá dejándose sentir en ámbitos como el cine, la cultura, la educación, la banca.... En el sector hortofrutícola almeriense «se están haciendo muchas cosas y esto es una ventaja competitiva frente al resto y esto es algo que va a ser crucial. Se requieren fuertes inversiones en maquinaria e infraestructuras. Con Agro IA estamos en todo lo que es la administración y la comercialización de la empresas».

Al hilo de esto, desveló que la compañía Stargate va a invertir 500.000 millones de dólares en infraestructuras para la Inteligencia Artificial, mientras que la Unión Europea ha anunciado que destinará 200.000 millones, por lo que «en este campo como en otros en Europa vamos siempre por detrás de los Estados Unidos o de China, que con una mano atada, en IAya está en el año 2800».

A modo de conclusión citó que «los expertos dicen que estamos dentro de una niebla y cuando se disipe el mundo que hemos tenido no va a tener nada que ver con el actual».

Entrados en el debate cara a cara, desde la perspectiva de la docencia y la universidad Víctor Bastante puso sobre la mesa que «la IAnos obliga a cambiar el modelo tradicional de la enseñanza y poner más énfasis en las habilidades y destrezas del alumno». Y avanzó que el profesorado se enfrenta al reto de potenciar el pensamiento crítico entre los estudiantes y detectar la autenticidad a la hora de evaluar un trabajo. «En la UAL se implanta la IAen el proceso de enseñanza; se combina ese proceso con herramientas para que el alumnos sepa utilizar la IA y la pueda corregir, porque a veces es vaga».

Por su parte, Vital Moles, director comercial de Trevenque Group, manifestó que «tratamos de implementar lo que nos demandan los clientes; con Appolo la Policía Local cuenta con un chat con el que a golpe de u n clic pueden levantar atestados o hacer diferentes tipos de consultas». Además, «con el software para parques de bomberos se pueden predecir incendios en el medio rural» y en servicios sociales se trabaja con la IA «en toda la información de expedientes para con el historial mejorar la atención del paciente». No obstante, Moles advirtió de que «me abruma y da vértigo el reconocer que va tan rápido la IA que es muy difícil estar al día y se quedan cosas por el camino, sobre todo dilemas morales y éticos».

En este sentido, Bastante desveló que «me preocupa el componente ético, de seguridad y social.La brecha digital que se puede producir entre estudiantes que se puedan pagar herramientas de IAy los que no».

Por su parte, Saldaña aclaró que «la IA no se programa, se entrena. Ahora es cuando más se está adelantando y no se sabe a dónde va a llegar. Ya se ha dicho que en 10 años las enfermedades serán erradicadas por completo». Además, incidió en que «la IAnos deshumaniza y hay que hacer de ella otro uso y que humanice. Ahora es el humano el que aporta valor añadido, pero va a llegar un punto en el que no».