Menos IBI e impuesto de circulación en Almería capital en 2026 El pleno municipal ha aprobado este miércoles la modificación de ordenanzas fiscales para rebajar en 4,5 millones de euros la carga fiscal de los almerienses el próximo año

El Ayuntamiento de Almería ha dado luz verde este miércoles a varias medidas que pretenden aliviar la presión fiscal de los residentes en la ciudad. El pleno municipal ha dado aprobado, de forma provisional, la modificación de varias ordenanzas que supondrán una rebaja de impuestos superior a los 4,5 millones de euros.

La medida, que entrará en vigor en el ejercicio de 2026 como ya adelantó hace unos meses la alcaldesa, María del Mar Vázquez, responde según el equipo de gobierno a su compromiso para «contrarrestar el impacto del denominado 'tasazo de la basura' impuesto por el Gobierno central».

Así lo ha recalcado la concejala de Economía, Innovación y Contratación, Vanesa Lara, durante la sesión plenaria ordinaria celebrada este miércoles, en la que ha subrayado que esta medida «repercutirá directamente en los bolsillos de todos los almerienses» y responde, asimismo, al compromiso adquirido por el equipo de gobierno de aplicar una rebaja fiscal «en cuanto las circunstancias económicas lo permitieran».

La medida contempla un 5,7% menos de IBI y una caída del 5,02% en el impuesto de circulación, además de bonificaciones al domiciliar recibos

«Cumplimos con nuestra palabra. Dijimos que cuando se atisbasen las condiciones mínimas para una rebaja fiscal la llevaríamos a cabo, y ese momento ha llegado», ha afirmado Lara durante la sesión plenaria, además de detallar que dicha medida ha contado con el visto bueno de los servicios económicos municipales, tras un análisis exhaustivo de la situación financiera del Ayuntamiento, al objeto de garantizar que no compromete la estabilidad presupuestaria ni los servicios públicos.

Principales medidas de la rebaja fiscal

La modificación de las ordenanzas fiscales afectarán, en concreto, al impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). En este caso, se reducirá el coeficiente que lo grava del 1,8320 al 1,740 aplicable a todo tipo de vehículos, lo que supondrá una disminución del 5,02%, con un impacto estimado de 575.000 euros en la recaudación.

En cuanto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), se bajará el tipo de gravamen del 0,610% al 0,575%, lo que va a equivaler a una reducción del 5,73%, con un ahorro para los contribuyentes de 3,8 millones de euros.

Habrá, además, bonificaciones para quienes domicilien sus recibos. En concreto, se duplicarán las reducciones del importe por domiciliación del IVTM y de la tasa de basura, al pasar del 1% al 2%, con un impacto conjunto de 133.000 euros.

Almería, entre las capitales con menor presión fiscal

Durante su intervención, la concejala del ramo ha insistido en que estas rebajas que ha acordado el Consistorio «parten de una situación en la que la presión fiscal del municipio ya está muy por debajo de la media nacional».

No en vano, ha expuesto, según el último estudio del REAF (Registro de Economistas Asesores Fiscales) de 2024, «Almería se sitúa entre las nueve capitales de provincia con menor presión fiscal del país, con 587 euros por habitante, frente a una media nacional de 705 euros».

«Pocas capitales están atravesando un proceso de transformación tan importante como el de Almería, y aun así, seguimos apostando por aliviar la carga impositiva a nuestros vecinos», ha destacado Lara.

Respuesta al tasazo de Sánchez

En el debate de este punto, y ante las críticas de la oposición al incremento de la tasa de la basura, la concejala de Economía ha querido defendido que «no es una decisión municipal», sino consecuencia de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados impulsada por el Gobierno central, «que obliga a los ayuntamientos a cubrir el 100% del coste del servicio».

Lara ha acusado, en este sentido, a la bancada socialista de «practicar la demagogia, también al hablar de materia fiscal», y ha denunciado la presión fiscal «desmesurada» que practican los socialistas al frente del Gobierno de España, «con casi un centenar de subidas impositivas que han propiciado un aumento de la recaudación de más de un 40%».

«Ninguna capital de provincia gobernada por PSOE o Vox tiene una presión fiscal inferior a la media. Consejos vendo que para mí no tengo», ha concluido Lara, en alusión a las críticas vertidas por los grupos de la oposición.