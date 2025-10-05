El IAM lanza nueve cursos sobre prevención del acoso laboral, conciliación y planes de igualdad Estas formaciones, que se prolongan hasta final de año, se dirigen a diversos profesionales para fomentar la igualdad de oportunidades

Domingo, 5 de octubre 2025

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), continúa este último cuatrimestre de 2025 con su plan de formación para la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral con el lanzamiento de nueve cursos de formación dirigidos a diversos profesionales sobre planes de igualdad, conciliación y la prevención del acoso sexual, entre otros. Estos talleres se desarrollan hasta final de año y se realizan en modalidad online.

Durante el primer semestre de este año se ha formado a un total de 656 personas y se han impartido 275 horas formativas, según los números ofrecidos por la Junta en una nota de prensa. Los cursos se realizan a través de la Plataforma de Teleformación del Instituto Andaluz de la Mujer mediante un modelo de formación tutorizada, con videoconferencias y, al final, se emiten certificados de aprovechamiento.

Estos cursos se dirigen a todas aquellas personas que necesiten conocimientos transversales sobre igualdad de género, sensibilización y prevención de la violencia de género en el ejercicio de sus funciones profesionales, así como el conocimiento en materias específicas para poder elaborar planes de igualdad tanto en el sector empresarial como en la Administración. También está enfocada a aquellas personas que quieran disponer de herramientas en clave de género para la orientación laboral y el emprendimiento desde una perspectiva de género.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha resaltado «la importancia de promover espacios de trabajo más igualitarios con herramientas como los planes de igualdad, medidas de conciliación o protocolos contra el acoso». A este respecto, ha recordado que desde su departamento se impulsa el primer Pacto Andaluz por la Conciliación y la Corresponsabilidad «que cuenta con 44 millones de euros para implementar un total de 55 actuaciones en todas las consejerías».

Asimismo, ha añadido, «el Instituto Andaluz de la Mujer cuenta con un servicio en materia de igualdad, llamado Equipa, que ha aumentado en el periodo 2021-2025 un 42% los asesoramientos a las empresas andaluzas; también se ha puesto en marcha la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras (RAEC), que ya ha superado las 600 empresas adheridas; la formación en igualdad de oportunidades a profesionales de diferentes ámbitos, el servicio de defensa legal gratuito para mujeres trabajadoras que sufren discriminación y acoso en el ámbito laboral y la app para la formación y el empleo 'Andaluzaa: Mujer, presente y futuro', entre otros».

Así, ya están en marcha los cursos sobre 'El plan de igualdad en una empresa: elaboración, implantación, seguimiento y evaluación', que tendrá una nueva edición en noviembre; 'Igualdad Retributiva', 'Acoso Sexual y por Razón de Sexo. Protocolo para la prevención y tratamiento' y 'Conciliación y corresponsabilidad en las organizaciones laborales'. Este mes comienzan el taller de 'Sensibilización para la Identificación sexista de la publicidad', 'Seguimiento y Evaluación de Planes de Igualdad', 'Integración del enfoque de género en un plan de empresa y en el proceso de acompañamiento a emprendedoras y empresarias' y, por último, 'Medidas de Igualdad en empresas de menos de 50 personas trabajadoras no obligadas a elaborar un Plan de Igualdad'. Las formaciones terminan en noviembre.