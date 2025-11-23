Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La IA mejorará la protección de las mujeres

El nuevo sistema VioGén2 perfecciona la valoración del riesgo de la víctima y utiliza la información de miles de casos para prevenir desenlaces fatales

Laura Velasco

Almería

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:12

Todos a una para combatir la lacra de la violencia machista. Almería, al igual que el resto de España, ha incorporado este verano el nuevo ... Sistema VioGén 2, que incorpora la Inteligencia Artificial (IA) para mejorarlo y perseguir un claro objetivo: evitar desenlaces fatales. La nueva herramienta perfecciona la valoración de riesgo de la víctima, al incorporar más datos, y utiliza los casos pasados para aprender de los errores. Cuando hay algún signo de alerta con una mujer, el sistema avisa.

