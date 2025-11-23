La IA mejorará la protección de las mujeres

Todos a una para combatir la lacra de la violencia machista. Almería, al igual que el resto de España, ha incorporado este verano el nuevo ... Sistema VioGén 2, que incorpora la Inteligencia Artificial (IA) para mejorarlo y perseguir un claro objetivo: evitar desenlaces fatales. La nueva herramienta perfecciona la valoración de riesgo de la víctima, al incorporar más datos, y utiliza los casos pasados para aprender de los errores. Cuando hay algún signo de alerta con una mujer, el sistema avisa.

El teniente Lucas Barrientos, de la Guardia Civil, explica las novedades. La última normativa en vigor se remonta al año 2019, pero a lo largo de estos años se han puesto en marcha más protocolos. Esta nueva norma aúna todos esos cambios en un solo documento común. Los ayuntamientos de la provincia dotados de Policía Local y adheridos al sistema firman estas semanas con la Benemérita un documento para confirmar que están al tanto de las modificaciones.

Nuevo diseño

Por otro lado, los responsables del Área de Violencia de Género de la Secretaría de Estado de Seguridad llegaron a la conclusión de que la plataforma informática no admitía más modificaciones, así que optaron por diseñar una nueva, que ha estado sometida a pruebas durante siete meses en distintas comisarías de Policía Nacional y cuarteles de la Guardia Civil.

El nuevo sistema actualiza el algoritmo gracias a la IA. La clave es introducir la máxima cantidad de información posible. No solo el testimonio de la víctima es útil, también el de su entorno, el del agresor o los vecinos. Interesa incluir si el atacante tiene antecedentes o si es persistente, es decir, si tiene más víctimas a sus espaldas.

También cualquier frase que pueda ser reveladora, como si ha amenazado en algún momento con quitarse la vida. Todo esto influye a la hora de valorar el nivel de riesgo en el que se encuentra la mujer, que también ha sufrido variaciones. Antes había cinco; no apreciado, bajo, medio, alto y extremo. Ahora desaparece el no apreciado y el bajo se desdobla en dos, bajo con medidas de protección judiciales y sin ellas.

Una vez que se introducen todos los datos posibles, la Unidad Técnica de Policía Judicial incorpora más información y realiza un análisis pormenorizado del caso. Como resultado, el sistema ofrece una valoración del riesgo, un documento que se entrega en el juzgado. «Es un sistema interoperable, se alimenta de bases policiales. Antes operaba de manera aislada, el instructor de las diligencias consultaba las bases de datos de forma manual. La idea es hacerlo más permeable», detalla el teniente.

La utilización de la IA busca mejorar la protección de las víctimas. El sistema 'aprende' de los errores, de los casos con final fatal, de las agresiones graves. Cuando detecta que un nuevo caso se parece a alguno antiguo –se repite algún tipo de patrón–, automáticamente avisa al agente evaluador. Se basa en el análisis de miles de casos, es pura estadística.

Casos complejos

Cuando pasan dos años y la mujer está en un nivel de riesgo bajo, no tiene medidas judiciales en vigor y no hay signos de reincidencia, antiguamente se desactivaba el caso. Ahora hay un paso intermedio cuando se trata de casos de especial relevancia, que son aquellos en los que ha habido agresiones graves, cuando hay menores en situación de riesgo o si el agresor tiene más víctimas en su pasado.

«Hay un periodo de demora en el que se prorroga el seguimiento mínimo otros tres meses. Durante ese tiempo se hace un seguimiento, se llevan a cabo una serie de diligencias para asegurarnos de que está todo bajo control», explica Lucas Barrientos. El propio sistema alerta de que estamos ante un caso de este tipo sobre el que hay que prestar especial atención. «Se basa en el estudio de miles de casos para saber si, aunque en apariencia ya no haya peligro, puede estar latente esa potencialidad agresora», añade.

Por último, el teniente recuerda que junto a la primera valoración del riesgo se elabora un plan de seguridad personalizado para las afectadas, con consejos para que ellas mismas colaboren en su autoprotección. Incluye advertencias sobre el uso de las redes sociales o los sistemas de seguridad en casa. Ahora, VioGén 2 amplía este plan e incorpora, si ella lo desea, a su entorno.

El llamado 'círculo de fortaleza' puede estar al tanto de su situación y conocer herramientas para ayudarla y, sobre todo, protegerla. «El entorno es muy importante y muchas veces es el que anima a dar un paso adelante. Si miras al lado y ves a la Guardia Civil, la Policía Nacional y a tu gente, no es lo mismo que verte sola en el camino», concluye el agente.