Se hunde un barco de alquiler con cinco personas a bordo en Almería El rescate se produjo de manera rápida, gracias a la presencia en la zona de ciudadanos en motos de agua, que actuaron antes de que llegaran los efectivos de Salvamento Marítimo

Un barco de alquiler con cinco personas a bordo, dos parejas y un niño de nacionalidad francesa, se ha hundido frente al camping de La Garrofa, que se encuentra en la carretera del Cañarete, entre la capital y Aguadulce. Gracias a la rápida actuación de un grupo de motos de agua que se encontraban en la zona, los tripulantes han sido rescatados con éxito antes de que llegara Salvamento Marítimo. El incidente no ha dejado heridos y las cinco personas ya se encuentran a salvo en tierra.

Este suceso pone en evidencia el creciente número de personas que optan por alquilar embarcaciones para disfrutar del mar, especialmente durante la temporada turística. Sin embargo, este aumento de la demanda conlleva una mayor responsabilidad y la necesidad de respetar rigurosamente las medidas de seguridad.

Los expertos recuerdan la importancia de contar con el equipo adecuado, respetar las condiciones meteorológicas, llevar chalecos salvavidas y conocer el manejo básico de las embarcaciones. Además, es fundamental que las empresas de alquiler proporcionen instrucciones claras y que los usuarios sigan las indicaciones para garantizar la seguridad en el mar.

La coordinación entre navegantes, embarcaciones recreativas y servicios de emergencia resulta clave para evitar accidentes graves y asegurar una respuesta rápida en caso de imprevistos, como el ocurrido en La Garrofa.

Seguridad, la mejor compañera de aventuras en vacaciones

Aunque muchas situaciones como la ocurrida con esta embarcación son impredecibles, disfrutar de las vacaciones implica también tomarse en serio la seguridad, tanto si se trata de darse un baño en la playa como de alquilar una moto de agua, una embarcación de recreo, realizar un bautizo de buceo o salir de ruta por la montaña.

Antes de cualquier actividad, es fundamental consultar la previsión meteorológica y, en caso de contratar servicios, informarse bien sobre la empresa para asegurarse de que cumple todos los requisitos necesarios en materia de seguridad.

Además de revisar certificados, acreditaciones y permisos, conviene buscar opiniones en foros o portales especializados, con el fin de detectar posibles señales de alerta. También es recomendable prever qué hacer ante un imprevisto y conocer los recursos disponibles, como la presencia de socorristas, la ubicación de hospitales cercanos o la disponibilidad de asistencia urgente.

En el caso del senderismo, nunca debe faltar agua suficiente ni material para protegerse del sol, prestando especial atención a las personas más vulnerables, como niños o personas de edad avanzada. Y aunque se hayan tomado todas las precauciones y contratado a una empresa profesional con buenas garantías, siempre pueden surgir contratiempos.

Por eso, contar con un seguro o medidas adicionales de protección puede suponer una gran diferencia entre un susto y un problema serio. La mayoría de las empresas que operan en el sector de las experiencias de aventura ofrecen las máximas garantías para que sus clientes se encuentren en todo momento protegidos antes cualquier situación de este tipo. En el caso de que las vacaciones se realicen fuera de España, es incluso más importante redoblar las precauciones, por las posibles consecuencias sanitarias y legales que se pudieran derivar.