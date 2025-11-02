Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Área en la que se instalará el huerto urbano. R. I.

El huerto urbano de la Plaza de Toros, cerca de ser realidad

El Ayuntamiento de Almería aprueba la creación de este espacio en un solar sin uso junto al colegio Los Millares

A. M.

Almería

Domingo, 2 de noviembre 2025, 22:49

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería ha dado luz verde a la creación de un nuevo huerto urbano en el barrio de ... la Plaza de Toros, una iniciativa que pretende recuperar un solar en desuso y convertirlo en un punto de encuentro para los vecinos. El proyecto, que se ubicará en las inmediaciones de la calle Hoyo de las Tres Marías, junto al Paseo de la Caridad y detrás del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Los Millares, ha sido adjudicado a la empresa Otipsa Consultores S. L. por un importe de 6.857,38 euros y un plazo de ejecución de 45 días.

