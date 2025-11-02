El huerto urbano de la Plaza de Toros, cerca de ser realidad

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería ha dado luz verde a la creación de un nuevo huerto urbano en el barrio de ... la Plaza de Toros, una iniciativa que pretende recuperar un solar en desuso y convertirlo en un punto de encuentro para los vecinos. El proyecto, que se ubicará en las inmediaciones de la calle Hoyo de las Tres Marías, junto al Paseo de la Caridad y detrás del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Los Millares, ha sido adjudicado a la empresa Otipsa Consultores S. L. por un importe de 6.857,38 euros y un plazo de ejecución de 45 días.

La futura instalación, explicó ayer el Consistorio en una nota, ocupará una parcela de 2.871 metros cuadrados y contará con parterres de cultivo, red de riego por goteo, almacén de aperos con energía solar, vallado perimetral, zona de compostaje y cámaras de seguridad.

El concejal de Agua, Zonas Verdes y Agricultura, Juan José Segura, indicó que este nuevo espacio «dará vida a una zona muy degradada y ofrecerá a los vecinos un lugar donde reunirse, aprender y disfrutar de la agricultura urbana». Segura recordó que el Ayuntamiento ya cuenta con tres huertos urbanos en funcionamiento —en los barrios de Piedras Redondas, Araceli y Los Ángeles— gestionados junto a asociaciones vecinales.

«Con este cuarto huerto urbano seguimos apostando por transformar solares vacíos, en la actualidad sin uso y que suelen ser objeto de no pocos problemas para la zona, en espacios útiles, saludables y sostenibles», añadió. El edil subrayó que estos huertos no solo fomentan el autoconsumo y la convivencia vecinal, sino que también contribuyen a concienciar sobre la importancia del medio ambiente. «Hablamos de lugares donde los ciudadanos pueden disfrutar de un pedazo de tierra, recoger sus propios cultivos y reducir su huella de carbono», valoró.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Almería indicó que continúa su apuesta por integrar la naturaleza en los barrios y promover una ciudad más verde, sostenible y participativa. Las obras del nuevo huerto urbano podrían comenzar antes de que finalice el año, una vez redactado el proyecto, y el Ayuntamiento prevé que el espacio esté listo a comienzos de la próxima primavera.

Animales

En otro orden de cosas, el Ayuntamiento de Almería aprobó también en Junta de Gobierno Local la convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2025, dirigidas a asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen programas de protección y adopción de animales abandonados o perdidos en el término municipal.

Con una dotación total de 20.000 euros, estas ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva, siguiendo los criterios de valoración establecidos en la convocatoria. Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan Estratégico de Subvenciones aprobado por el consistorio para el próximo año.