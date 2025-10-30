Huércal de Almería celebra un año más su terrorífica Noche de Halloween con numerosas actividades

Huércal de Almería vuelve a celebrar la Noche de Halloween el próximo viernes 31 de octubre, con la celebración de numerosas actividades que tendrán ... por escenarios principales tanto la plaza de la Constitución como el entorno del Teatro Multiusos, en el Paseo del Generalife de la localidad.

La primera teniente de alcalde y concejala de Cultura, Almudena Serrano ha destacado que «desde hace unos años nos hemos convertido en uno de los puntos de referencia de toda la provincia de Almería con uno de los programas más completos que atrae a miles de personas al municipio para vivir una de las noches más terroríficas del año y de las más divertidas».

celebración de Halloween arrancará en Huércal de Almería a las 19:00 horas con el tradicional pasacalles, que tendrá como punto de salida la plaza de la Constitución para dirigirse hacia el Teatro Multiusos, donde estarán concentradas el resto de actividades de la programación. Este pasacalles contará con personajes terroríficos y la participación de diversas asociaciones del municipio.

Tras el desfile se llevará a cabo el habitual concurso de disfraces, cuyos premios se entregarán en el Teatro Multiusos esa misma noche. Para participar, los interesados se podrán inscribir desde el lunes 27 de octubre de forma anticipada en la Biblioteca Municipal de Huércal de Almería, o bien hacerlo el mismo día, desde una hora antes de la salida. Cada participante, contará con una pegatina identificativa de una de las tres categorías del concurso, dependiendo de si se trata de un disfraz individual infantil, adulto o una composición grupal.

Desde las 20:00 horas, el interior del Teatro Multiusos se convertirá también en el pasadizo del terror 'La noche de las bestias', y a las 21:00 horas dará inicio un escape room de dos horas de duración para el cual las inscripciones se podrán realizar desde una hora antes. Además habrá música con DJ A. Cabezas, barra con comida y bebida, castañas o algodón y se entregarán los premios del concurso de viviendas y escaparates.

Concurso de decoración de viviendas y comercios

Por otro lado, el Ayuntamiento de Huércal de Almería volverá a organizar un concurso para elegir a las mejores viviendas decoradas con motivo de esta celebración, con la novedad este año de la apertura también para los comercios de la localidad.

El concurso de decoración de viviendas y de escaparates premiará con 200 euros a los ganadores, 150 euros para los segundos y 100 euros para los terceros de cada una de las dos categorías. Los premios de dicho concurso se entregarán la noche del viernes 31 en el Teatro Multiusos.

Los propietarios de las viviendas y los comercios que deseen participar deberán inscribirse previamente entre el 20 y el 26 de octubre, ambos inclusive, a través del enlace que encontrarán en las bases del concurso, que se encuentran alojadas en la página web del Ayuntamiento de Huércal de Almería. Las viviendas y escaparates participantes deberán estar decoradas para ser visitadas en horario de tarde-noche entre los días 28 y 30 de octubre, días en los que el jurado del concurso las visitará para su deliberación.

La concejala de Comercio, Mª Carmen López, ha destacado que « estos concursos de decoración de viviendas se viene realizando hace algunos años y debido a su gran éxito hemos decidido ampliarlo también a los comercios».