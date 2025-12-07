¿A qué huelen los recuerdos?

Hay aromas que transportan a lugares exóticos, lejanos y desconocidos. Otros, en cambio, son 'casa'. Invitan a trasladarse a momentos que parecen olvidados pero que ... siguen ahí, en algún lugar recóndito de la memoria esperando a que una fragancia –una en concreto y no otra– los despierte. El olfato es un sentido vinculado a los recuerdos. ¿Quién no se ha visto de nuevo con seis años al toparse con la colonia con la que su madre le peinaba antes de ir al colegio? La mezcla de pachuli y talco suele tener forma de abuela 'de las de antes', de las que guardaban la mejor esencia para domingos y fiestas de guardar.

La vida, en definitiva, está plagada de olores –buenos y malos– que dejan un poso nada fácil de ignorar. Es más, hay quienes se aferran a ellos, buscando y rebuscando en estantes olvidados de desconocidos esos frascos que contienen las formas y los aromas de otras épocas. Perfumes y colonias que, por su rareza y peso sentimental, acaban por revalorizarse y se convierten en pequeñas joyas de coleccionista. También en inversiones.

En los virtualmente laberínticos escaparates de las, tan en auge, aplicaciones de segunda mano se encuentra prácticamente de todo. Hasta fragancias de otras épocas. De hecho, estos espacios son ideales para los coleccionistas de perfumes, que siempre encuentran las gangas que, por desconocimiento, algún inocente vendedor 'sube' a un precio muy por debajo de su cotización. Aunque hay que saber qué se está comprando. El año de producción, el estado de conservación, si ha sido usado… Como en todo objeto de colección, cualquier variante influye enormemente en la tasación final.

R. I.

Por su puesto, las grandes firmas son las más valoradas. Para muestra, un botón. Un juego de dos frascos de una edición limitada de uno de los perfumes más icónicos de Jean Paul Gaultier está a la venta por la friolera de 1.200 euros. Por contra, se puede adquirir un popularísimo –pero poco interesante para coleccionistas, sobre todo si está utilizado– 'Chanel número 5' por apenas cinco euros. La segunda mano es así: imprevisible.

Almerienses cotizados

Versace, Dior, Carolina Herrera, Valentino, Gucci… clásicos entre las que se cuela, de repente, una pequeña empresa familiar de Almería que lleva desde mediados del siglo pasado creando fragancias que han acompañado a varias generaciones. ¿Quien no conoce la marca Tulipán Negro? Su nombre –que irremediablemente lleva a entonar la melodía del 'jingle' que lo popularizó en televisión– se debe a la forma y color del primer desodorante en barra, creado en la década de 1950, y aún en el mercado, por Briseis, de cuya fábrica ubicada en el municipio almeriense de Benahadux han salido fragancias que se están colando en el mercado del coleccionismo entre firmas mucho más costosas. Caprichos de la nostalgia.

Principalmente, se buscan y ofrecen productos descatalogados. Su mítica agua de colonia para mujer 'Ragatza' está en prácticamente todas las plataformas en las que se encuentran estos productos consultadas. Hay usuarios que se anuncia capaces de desprenderse de sus frascos por precios que oscilan entre los 35 y los 50 euros, de inicio.

'¡Siéntete Ragatza!', animaba la publicidad de uno de los regalos de cumpleaños más desenvueltos por las adolescentes de los noventa. Una 'eau de toilette' que rondaba las 1.000 pesetas y que, hoy, solo se encuentra en 'apps' de segunda mano y colección, aunque alguna perfumería aún dice contar con stock. «A mi me huele a las tardes con mi vecina leyendo la Super Pop después de volver del cole», confiesa una fanática de este 'top ventas' en una página especializada en perfumes. De nuevo, fragancias unidas a recuerdos.

«Un perfume de Briseis para hombres, lanzado en 1978. El aroma es oriental leñosa. La longevidad es superior al promedio. La producción fue descontinuada», ofrece un anunciante por 65 euros una edición poco común –en su caja y jamás usado– de 'Desafio', otra de las creaciones de la fábrica almeriense. De su diseño más reconocido, en tonos verdes, están a la venta varios ejemplares por alrededor de 20 euros.

Aunque también tienen su hueco frascos con décadas de historia de variedades aún en producción. Tanto en grandes como en pequeñas firmas. En el caso de Briseis, sus colonias para hombre 'Cruise' o 'For Men' tienen un precio más elevado en segunda mano que de nueva producción. Se valoran los envases antiguos, como también ocurre con 'Fuego de Amor', a menos de 9 euros en venta en la actualidad pero de la que un bote con décadas de historia se acerca a lo 40 euros. Y subiendo.