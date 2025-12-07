Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

¿A qué huelen los recuerdos?

Coleccionismo ·

Las fragancias más icónicas de la almeriense Briseis encuentran su hueco en el mercado de segunda mano, donde el paso de los años incrementa el valor de los aromas de antaño

Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Domingo, 7 de diciembre 2025, 22:32

Comenta

Hay aromas que transportan a lugares exóticos, lejanos y desconocidos. Otros, en cambio, son 'casa'. Invitan a trasladarse a momentos que parecen olvidados pero que ... siguen ahí, en algún lugar recóndito de la memoria esperando a que una fragancia –una en concreto y no otra– los despierte. El olfato es un sentido vinculado a los recuerdos. ¿Quién no se ha visto de nuevo con seis años al toparse con la colonia con la que su madre le peinaba antes de ir al colegio? La mezcla de pachuli y talco suele tener forma de abuela 'de las de antes', de las que guardaban la mejor esencia para domingos y fiestas de guardar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión los dos detenidos por el asesinato del pequeño Luca en Garrucha
  2. 2 La Fiscalía de Menores investigaba el maltrato a Luca y tenía prevista una visita la semana de su muerte
  3. 3 La pensión media supera en 27 euros el salario medio en Almería
  4. 4 Unicaja Costa de Almería vuelve a su génesis
  5. 5 Rubi pierde a sus centrales de confianza para el partido del Burgos
  6. 6 Nacho Kahan, sexto de España en parkour: «Todo se consigue con esfuerzo y constancia»
  7. 7 El TSJA revoca la pena a dos condenados por patronear una patera por las contradicciones de un testigo
  8. 8 «Las escuelas deben ver el bullying como una prioridad en su plan de actuación»
  9. 9 El Almería B, a recuperar terreno en Puente Genil
  10. 10 El huevo: de quitar mucha hambre, a un lujo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal ¿A qué huelen los recuerdos?

¿A qué huelen los recuerdos?