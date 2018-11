Vecinos del Casco Histórico exigen una revisión de los ruidos en el centro de Almería Terrazas de varios locales de hostelería en la plaza de la Catedral de la capital almeriense. / R.I. La hostelería amenaza con boicotear el estreno de la capitalidad gastronómica con el cierre de las terrazas MIGUEL CÁRCELES Viernes, 30 noviembre 2018, 00:58

La crisis de las terrazas ha llegado a Almería en el peor de los momentos: a apenas mes y medio de que la ciudad reciba el relevo y se erija como capital gastronómica de España. Y todo a cuenta de la nueva regulación autonómica de espectáculos públicos y establecimientos de ocio que establece medidas para la conciliación de la actividad empresarial y del derecho al descanso de los vecinos. Era una legislación esperada, especialmente en los centros de las grandes ciudades de Andalucía -no sólo en Almería, también en capitales como Granada, Málaga o Sevilla, en donde la convivencia entre establecimientos de hostelería y vecinos se habían enrarecido sobremanera-.

Sin embargo, los hosteleros almerienses observan en esta clarificación de horarios y en la búsqueda de soluciones contra la contaminación acústica en una zona que el propio Ayuntamiento ha identificado como zona «saturada de ruidos» como una amenaza a la renovación de las terrazas actualmente conseguidas. Y ante ello, ayer lanzaron una amenaza: en caso de no recibir la nueva licencia -los que a día de hoy cuentan con permisos- el sector al completo hará un cierre de los veladores el próximo mes de enero coincidiendo con la fecha en la que está previsto que Almería reciba el blasón de la Capitalidad Española de la Gastronomía.

Según la patronal Ashal (Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería), el decreto no está claro, que es interpretable, y que debido a ello, genera cierta inseguridad a la hora de conocer qué criterios deben o no cumplirse para lograr el permiso que les habilite para sacar a la vía pública mesas y sillas. «Una licencia de este tipo no autoriza a ningún establecimiento de hostelería a hacer la vida imposible a ningún vecino, por lo que somos los primeros en reclamar una norma clara para cumplirla», admiten.

El Ayuntamiento de Almería (gobernado por el PP) ha mostrado su apoyo al sector en las últimas jornadas y ha apremiado a la Junta (PSOE, y ahora mismo en pleno proceso electoral) a que redacte una instrucción que aclare la aplicación del decreto. «No está claro y es muy perjudicial para el sector de la hostelería», indicó el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco (PP) tras reunirse con la patronal almeriense.

El Gobierno autonómico no lo ve necesario y alega que el texto normativo recomienda a los ayuntamientos que autoricen preferentemente la ubicación de las terrazas en suelo no residencial y que eviten las zonas acústicas especiales o saturadas de ruido. En caso contrario, los consistorios tendrán que argumentar -al otorgar la licencia- que se cumplen los objetivos de calidad acústica. «La prioridad de la nueva normativa ha sido equilibrar los intereses de la ciudadanía y de los diferentes sectores económicos y sociales implicados», alegó el delegado del Gobierno en Almería, José María Martín, «compaginando el derecho al descanso de los vecinos y el respeto a las competencias que son propias de los ayuntamientos», añadió.

Los vecinos, a favor

En esta controversia, los vecinos han mostrado su satisfacción por el decreto normativo del Gobierno autonómico y han instado al Consistorio a que revise en profundidad la otorgación de licencias en zonas saturadas. Y muy especialmente, que los técnicos municipales que tendrán que valorar estas peticiones tengan en cuenta los niveles de ruido detectados en los estudios municipales a la hora de ajustar «los horarios y el número de mesas». En un escrito cursado al Ayuntamiento y que firman, desde el punto de vista técnico, tres arquitectos, una abogada y un ingeniero de caminos; y desde el punto de vista vecinal tres colectivos de la zona más afectada por ruidos (Asociación de Vecinos Casco Histórico, Asociación de Vecinos Puerta de Europa y Asociación de Vecinos Alborán), recuerdan que el equipo de gobierno de la capital conoce «sobradamente» la situación de saturación que padecen los vecinos, exigen que el Ayuntamiento imponga «medidas correctoras» que limiten el impacto sonoro de la actividad económica y advierten de la capacidad municipal para establecer limitaciones horarias y de número de mesas en las zonas en las que el propio plan zonal encuentra mayor afección por contaminación acústica. «Tiene una responsabilidad», advierten.