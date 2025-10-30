El Hospital de Roquetas de Mar abrirá en 2026 y, en días, Consultas Externas de Torrecárdenas

La Junta de Andalucía invertirá el próximo año dos de cada tres euros en políticas sociales. Así lo anunció ayer en Almería la consejera de ... Educación, María del Carmen Castillo, en una rueda de prensa en la que, junto a su homónimo de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, desgranó los principales focos de inversión del Gobierno andaluz para 2026 en la provincia. Un ejercicio en el que, según dijo la almeriense, el 64% irá, entre otros ámbitos, a educación, salud y dependencia.

En concreto, anunció que los presupuestos autonómicos del próximo año prevén «la puesta en funcionamiento del Hospital de Roquetas de Mar con una inversión de 10,7 millones de euros», así como la construcción de las Consultas Externas del Hospital de la Inmaculada, en Huércal Overa, con casi dos millones, o la ejecución del centro de salud de Ejido Norte, y 13,3 millones de euros para centros asistenciales de la provincia en el ámbito de la dependencia. «Eso es apostar de manera decidida por la mejora del bienestar de los ciudadanos», aplaudió la consejera.

El delegado territorial de Salud de la Junta de Andalucía en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, especificó también que la Administración sanitaria recepcionará la obra del nuevo centro hospitalario de Roquetas de Mar el próximo mes de noviembre con el objetivo de comenzar a dotarlo a lo largo del próximo año.

Y, respecto al edificio de Consultas Externas del Hospital Universitario Torrecárdenas, Belmonte anunció a preguntas de los periodistas que las previsiones son de que la obra «se entregue de forma oficial el 7 de noviembre y que el Sistema Andaluz de Salud inicie las primeras consultas en el nuevo emplazamiento a finales de mes».

«Se va a hacer una apertura gradual, de manera que en 2026 podamos tener consultas externas en ese edificio largamente presupuestado para mejora de los profesionales sanitarios de la capital y una mejor circulación dentro del hospital», subrayó el responsable de Salud en la provincia de Almería.

Parking en Torrecárdenas

En cuanto a la construcción del necesario aparcamiento en superficie, reconoció que «es una necesidad histórica» causada tanto por el aumento de profesionales sanitarios como del asistencial. De ahí, dijo, la pertinencia del nuevo parking de 2.002 plazas «que creemos que va a solucionar de forma definitiva el tema del aparcamiento», aunque «mientras tanto, se está estudiando cómo será la ejecución para causar las menores molestias posibles durante esa obra» que, apuntó, «empezará este año, y a principios del 2027, creo que debe estar terminada».

«Vamos a estar muy pendientes de ello para que los almerienses no sufran esos inconvenientes que puedan surgir en toda obra», remarcó el delegado de Salud en la rueda de prensa.

El Smart Green Cube, con 8,6 millones y la primera piedra en 2026

Una vez decidida la ubicación del Polo de Innovación Agrícola planificado por la Junta de Andalucía, los presupuestos autonómicos de 2026 incluyen una partida de 8,6 millones de euros para la construcción del 'Smart Green Cube' que se instalará en el Parque Científico y Tecnológico de Almería.

El consejero Ramón Fernández-Pacheco valoró ayer que esta infraestructura agrícola será «el futuro centro de referencia hortofrutícola» de la región y en él tendrán cabida los procesos más innovadores en materia de digitalización del campo.

El proyecto del Polo de Innovación Agrícola, ya adaptado, acaba de ser supervisado esta misma semana con la intención de poner la primera piedra el próximo año.

Sedes judiciales en Huércal-Overa, Vera y Vélez-Rubio

En el ámbito de la Justicia, Administración Local y Función Pública, los presupuestos incluyen tres importantes sedes judiciales, como son las de Huércal-Overa, con un montante de 2,2 millones, además de las de Vera y Vélez-Rubio, que se incluyen en la partida global para toda la comunidad.

La consejera María del Carmen Castillo reiteró ayer en este sentido que, el de 2026, «es el presupuesto de las políticas sociales, del tejido productivo y de las rebajas fiscales, que es lo que necesita Andalucía; el de las empresas agrícolas, turísticas o industriales; el del agua, que tanto necesita esta tierra; del progreso y el desarrollo económico de nuestra provincia, y también, el que necesitan las familias almerienses».

El colegio de La Vega, en proyecto, y el IES de La Cañada, en estudio

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, reiteró ayer que el colegio de la Vega se encuentra en redacción por parte del Ayuntamiento de Almería y, «una vez que esté hecho, lo afrontaremos». Por eso, dijo, en el nuevo presupuesto «no hay medidas específicas».

También avanzó que la Junta está «trabajando en el estudio de necesidades» del instituto de La Cañada de San Urbano, y que está «contemplado en el Plan de Infraestructuras Educativas».

Aplaudió asimismo que, gracias a los presupuestos de 2026, se van a continuar ejecutando obras tan importantes como los nuevos institutos de Educación Secundaria en Las Salinas y Las Marinas, en el municipio de Roquetas de Mar, que suman 20 millones de euros de inversión.

Sellado de vertederos y sostenibilidad

Turismo, fomento del emprendimiento y sostenibilidad tienen una inversión directa de casi 4 millones de euros en la provincia que se destinarán a los Planes de Almería y el convenio con Roquetas, con un millón.

En el desarrollo económico y la mejora de la competitividad, avanzó el consejero Ramón Fernández-Pacheco, la Agencia Trade va a destinar en Almería casi 6 millones para subvenciones a pymes, mientras que, en sostenibilidad, destacan el sellado de los vertederos de Cuevas del Almanzora, Lubrín, Albox, Berja, Castro de Filabres y Líjar, a los que se van a destinar 5,5 millones, además de un millón para la adecuación del Centro de Recuperación de Especies de Las Almohallas; y otro millón para la restauración de Las Salinas de Cabo de Gata, así como el punto limpio de Olula del Río.

Las obras hidráulicas concentran 51 millones de euros

En la provincia de Almería, el presupuesto de aguas, abundó el consejero del ramo, Ramón Fernández-Pacheco, crece hasta los 51 millones de euros, casi un 16% más que en el ejercicio anterior; y, entre algunas de las inversiones más destacadas en obra hidráulica, enumeró los 6,9 millones de euros para el proyecto y obra de la agrupación de vertidos de la EDAR de Mojácar; los 4,9 millones de euros para el proyecto de abastecimiento en alta de agua desalada en El Ejido; los 2,7 millones para la obra de colectores en las barriadas de Balanegra, Berja y Dalías; los 1,7 millones para la obra de la agrupación de vertidos y la EDAR de Cantoria; y un millón para el proyecto y obra del colector del saneamiento del Medio Andarax y la remodelación de la EDAR de Alhama.