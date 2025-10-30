Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Hospital de Roquetas de Mar abrirá en 2026 y, en días, Consultas Externas de Torrecárdenas

El nuevo parking del centro hospitalario de referencia de la provincia, con 2.002 plazas, tiene previsto comenzar este mismo año para su entrada en funcionamiento «a principios de 2027»

M. C. Callejón

M. C. Callejón

Almería

Jueves, 30 de octubre 2025, 23:11

Comenta

La Junta de Andalucía invertirá el próximo año dos de cada tres euros en políticas sociales. Así lo anunció ayer en Almería la consejera de ... Educación, María del Carmen Castillo, en una rueda de prensa en la que, junto a su homónimo de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, desgranó los principales focos de inversión del Gobierno andaluz para 2026 en la provincia. Un ejercicio en el que, según dijo la almeriense, el 64% irá, entre otros ámbitos, a educación, salud y dependencia.

