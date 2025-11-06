En el hospital la conductora de un patinete tras chocar con un coche en la Rambla de Almería
El accidente ha tenido lugar en la mañana de este jueves en el cruce con la avenida de la Estación
E. P.
Almería
Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:25
Una mujer de 32 años de edad ha sido evacuada al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería tras haber colisionado con un coche cuando circulaba por ... la Rambla Federico García Lorca de la capital almeriense a primera hora de este jueves.
Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 han confirmado a Europa Press que sobre las 8.50 horas han recibido un aviso en el que alertaban de que una mujer se encontraba herida tras el impacto con un coche en la céntrica vía de la capital, a la altura de la Avenida de la Estación.
Desde el centro coordinador se ha dado aviso a 061 así como a Policía Local de Almería, que se ha desplazado hasta la zona. El mismo cuerpo policial ha señalado el traslado de la herida en una ambulancia y la instrucción de diligencias para esclarecer lo ocurrido.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión