Imagen de archivo del hospital de Torrecárdenas. R. I.

En el hospital la conductora de un patinete tras chocar con un coche en la Rambla de Almería

El accidente ha tenido lugar en la mañana de este jueves en el cruce con la avenida de la Estación

E. P.

Almería

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:25

Una mujer de 32 años de edad ha sido evacuada al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería tras haber colisionado con un coche cuando circulaba por ... la Rambla Federico García Lorca de la capital almeriense a primera hora de este jueves.

