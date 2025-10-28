Horarios de los comercios y grandes superficies el festivo 1 de noviembre

Con la llegada del Día de Todos los Santos, muchos consumidores se preguntan qué establecimientos abrirán sus puertas y en qué horario durante este festivo ... nacional, que este año cae en sábado. Las grandes cadenas y centros comerciales han ajustado sus horarios para ofrecer servicio a los clientes sin dejar de respetar el descanso de sus empleados.

Aunque los consumidores son conscientes de que siempre existen opciones para acudir en caso de necesidad, como supermercados que ofrecen un servicio amplio incluso los domingos y festivos, a la mayoría de las personas les gusta conocer con antelación si su establecimiento de confianza permanecerá abierto en una fecha tan señalada como el Día de Todos los Santos. Esta información les permite planificar mejor sus compras y evitar desplazamientos innecesarios.

En este caso, la mayoría de la población notará poco el festivo, al caer en sábado. No obstante, sí que hay dos días no lectivos, el viernes 31 de octubre y el lunes 3 de noviembre, en los que muchas familias con hijos en edad de estudiar los tendrán en casa, porque los centros educativos tienen un puente de cuatro días.

Mientras, el resto de la población continúa con su actividad habitual, dado que el viernes y el lunes, pese a ser no lectivos, son laborales. En este sentido, el sábado, que es el Día de Todos los Santos, coincide que la mayoría de los comercios mantienen horarios amplios, lo que facilita que las familias puedan organizar sus compras sin mayores complicaciones.

Horario reducido en Mercadona

Eso sí, Mercadona ha confirmado que la mayoría de sus supermercados abrirán en horario reducido el sábado 1 de noviembre. Según sus canales oficiales, las tiendas estarán operativas desde las 9:00 hasta las 15:00 horas, permaneciendo cerradas por la tarde. Esta medida busca garantizar un servicio básico durante la mañana, permitiendo a los trabajadores disfrutar del resto del día festivo.

Centros comerciales abiertos

El Centro Comercial Torrecárdenas ha informado en su página web que el 1 de noviembre se encuentra entre los 16 festivos de apertura programados para 2025. De igual manera, el Centro Comercial Mediterráneo, en Almería capital, y el Centro Comercial Gran Plaza de Roquetas de Mar mantendrán sus puertas abiertas para los visitantes.

Supermercados de proximidad

Carrefour Almería también abrirá durante este día festivo. Además, sus tiendas de formato Express en la capital, ubicadas en Avenida Federico García Lorca, calle Poeta Paco Aquino o Avenida Cabo de Gata, operarán con normalidad, siguiendo su política de apertura diaria, incluso en domingos y festivos. Lo mismo aplicará a las tiendas Consum Charter, que permanecen abiertas para atender a los clientes que necesiten realizar compras de última hora.

En resumen, aunque algunos comercios adaptan su horario para la festividad, los almerienses contarán con opciones tanto en grandes superficies como en supermercados de proximidad para planificar sus compras el Día de Todos los Santos.