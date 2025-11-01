La hora del café en el Cable Inglés El Gobierno de España ha anunciado la financiación del proyecto que prevé actuar en el muelle de carga para liberar espacios y dedicarlos a restaurante, sala multiusos y centro de interpretación

Dos años se cumplieron en abril desde que el Cable Inglés abriera sus puertas a la ciudad de Almería y a cuantos visitantes quieran recorrer el gran mirador en el que su superficie se ha convertido hacia el centro del núcleo urbano y hacia la bahía, ambos, coronados por la majestuosidad de la Alcazaba. Para ello, han sido necesarios muchos años, incluso décadas, desde que las administraciones decidieran conservar lo que algunos consideraban un amasijo de hierros y que hoy en día se ha revalorizado como uno de los principales reclamos turísticos de la provincia.

Más aún, lo será cuando, en su interior, sea factible tomar un café, almorzar o disfrutar de una de las mejores puestas de sol del Mediterráneo en un restaurante que estará totalmente abierto al mar.

La cuenta atrás para ello ya ha comenzado. Los ministerios de Transportes y Cultura lo harán posible gracias a su inclusión en la nueva convocatoria del 2% Cultural para la financiación de actuaciones de puesta en valor del patrimonio español. Pendiente está, no en vano, desde hace dos años la ejecución de la tercera fase de la intervención planteada para lograrlo.

Fue en el año 2009 cuando se dio a conocer el proyecto, a cargo del arquitecto Ramón de Torres, de la restauración y puesta en valor del Cable Inglés que ha acompañado durante más de un siglo el día a día de los almerienses, como resultado de un concurso público convocado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

Para desarrollar tan ambiciosa intervención, el proyecto se dividió en distintas fases: la primera, consistente en el tratamiento de conservación del muelle de carga, cuya obra se ejecutó en el periodo 2010-2012, promovida por la Consejería de Cultura; y la segunda, en la restauración de la plataforma de acceso, que se llevó a cabo entre 2020 y 2023, en este caso, promovida por la Autoridad Portuaria de Almería, con la financiación procedente del 1,5% Cultural (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Ministerio de Cultura).

El último paso hacia su revalorización se dio el pasado mes de enero, cuando el Gobierno anunció la inclusión del antiguo cargadero de mineral procedente de las minas de Alquife dentro de los proyectos que optan a la financiación del programa del 2% Cultural, a cuenta de los presupuestos de ambos ministerios que persiguen preservar y enriquecer el patrimonio histórico del Estado. Todo ello, además de fomentar la regeneración urbana y el turismo cultural de la capital almeriense.

Y es que, tras las dos primeras fases de consolidación de la estructura y puesta en valor de la superficie, una tercera permitirá la reparación de las cabezas de los pilotes, el refuerzo estructural de vigas y cartelas, y la renovación del sistema de protección de la estructura del muelle. Trabajos que, además de garantizar la conservación del monumento declarado Bien de Interés Cultural en 1988, hará posible su uso como espacio público para el disfrute ciudadano.

En ella, se dotará de accesibilidad a esta estructura a través de ascensores y escaleras, lo que favorecerá su posterior implantación de nuevos usos culturales, lúdicos y comerciales. No en vano, se barajan un centro de interpretación, salas polivalentes o multiusos, y una cafetería-restaurante, así como la correspondiente dotación de aseos, circulaciones generales, oficio de limpieza y dependencias para instalaciones y mantenimiento.

El objetivo no es otro que reconocer y reforzar los valores arquitectónico, histórico, estético, científico, de uso, económico, como recurso didáctico y factor de desarrollo, que expresan «su dimensión patrimonial y contribuyen a la percepción de su significado y a su consideración como objeto privilegiado de nuestro presente, como pieza última o única de una tradición industrial irrepetible», tal y como justifica el proyecto de esta tercera fase de la intervención.

La actuación se llevará a cabo, principalmente, en el muelle de carga. Se aprovecharán los distintos niveles o plataformas de trabajo existentes bajo el espacio de las tolvas que permitían la actividad industrial.

«Esta flexibilidad intrínseca de la estructura, que favoreció en su día la introducción de nuevos sistemas de descarga del mineral, las cintas transportadoras, facilita hoy su reciclaje, dotándola de nuevos usos que, además de convertirse en una garantía de su conservación y puesta en valor, participarán en el desarrollo cultural y económico de la ciudad», apunta el proyecto.

Niveles, espacios y funciones

La actuación prevista incluye espacios para diferentes usos de esta estructura de hierro, del 1 al 6, donde se encuentra la pasarela que ya es transitable y que ha necesitado 2,6 millones de euros.

Un cuartero de cuerda de la Orquesta Ciudad de Almería y la actuación de José Fernández Torres 'Tomatito' y su hijo fueron los padrinos artísticos de la puesta de largo de este ejemplo de la arquitectura de hierro que, a finales del siglo XIX, protagonizaron Gustave Eiffel y su famosa torre de París.

En la nueva fase, el nivel 2 se destinará a la cafetería-restaurante. Iría rematando esta planta, frente al mar abierto, y estaría conectado con los espacios y recorridos abiertos previstos para mirador. Esta cafetería-restaurante contaría con 484,05 metros cuadrados, dado que se prolongaría también al nivel 4, mediante una escalera de uso propio. Sería, según el documento, «un espacio singular caracterizado por los planos inclinados que conforman las soleras de las antiguas tolvas o almacenes de mineral». Es en este área donde se significarían «sendos tramos de las cintas transportadoras longitudinales».

El nivel 2 contaría también con una sala multiusos, próxima a la sala de acogida y al vestíbulo. De 266,35 metros cuadrados, se usaría para celebrar actividades de diversa índole, tales como exposiciones, conferencias, presentaciones, jornadas y cursos.

Centro de interpretación

Por su parte, en el nivel 4 se ubicaría, asimismo, un centro de interpretación, de 630,22 metros cuadrados. «Bajo las tolvas y junto a las cintas transportadoras longitudinales», se instalaría la sala de exposición permanente 'Ciudad – Historia – Cargaderos de mineral'. Sería una exposición multimedia concebida como un «espacio de interpretación», que daría cuenta de la relación del cargadero El Alquife con los testimonios de la cultura del trabajo ligado a la minerometalurgia de los siglos XIX y XX.

Adicionalmente, este área de usos culturales y turísticos dispondría de accesos con dos conjuntos de ascensores y escaleras para la llegada directa al muelle de carga, «minimizando su impacto en la imagen del cargadero en el espacio urbano». El proyecto dispone, asimismo, una escalera y un ascensor exteriores para el acceso hasta el paseo peatonal del nivel 6, que se extiende a lo largo de la plataforma de acceso al cargadero, así como al nivel 2 y al nivel 1 del muelle de carga.

Por tanto, se habilitarán varios recorridos que, además de su razón de ser como espacios de servicio, serán auténticos miradores sobre el mar y el paisaje urbano, «a la vez que permiten percibir la lógica espacial, constructiva y material del Bien de Interés Cultural». Los recorridos de los diferentes espacios de uso específico y complementario contarían con cerramientos acristalados o ciegos.

Habrá también aseos para el uso público en los niveles 2 y 4, próximos a los núcleos más visitados, aunque se prevén otros para uso exclusivo del personal vinculados a los espacios dispuestos por toda la estructura, además de zonas para limpieza y almacén de productos y utillaje.

En el nivel 3, por su parte, se instalarían una serie de dependencias para la instalación eléctrica, de agua fría y caliente, contra incendios y de climatización, dado que su uso sería «de forma exclusiva como galería de instalaciones», coincidiendo con las cintas transportadoras transversales. En cuanto al nivel 5, correspondiente al espacio de las tolvas, se utilizaría como espacio de instalaciones, a cielo abierto, donde se podrían ubicar las unidades exteriores de climatización.

El presupuesto base de licitación de esta tercera base, que deberá actualizarse en el momento en el que se acometa su ejecución, es de 8,9 millones de euros.

