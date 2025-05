Homenaje a las víctimas Mauthausen, una «lección de espanto y horror»

A. A. Almería Domingo, 4 de mayo 2025, 13:44 Comenta Compartir

El Monumento a las Víctimas del Campo de Concentración de Mauthausen en Almería ha recibido este domingo parte de las actividades conmemorativas por el aniversario de la liberación de los campos nazis, hace ahora 80 años. Una efeméride que ha motivado la organización diversas acciones en la capital, entre ellas, una lectura poética en la jornada de este sábado. El evento en el monumento situado bajo el Cable Inglés ha reunido este domingo a autoridades locales, a la autora del memorial y a familiares de víctimas así como a investigadores y defensores de la Memoria Histórica.

«Un buen número de artistas e intelectuales, asociaciones de afectados por el régimen nazi, profesorado y alumnado de algunos centros educativos, jóvenes y mayores que desean rendir un homenaje a las víctimas» se han dado cita, así, «en este espacio de reflexión y memoria histórica», han trasladado en un comunicado desde la organización de la programación por este aniversario.

Así, entre las columnas que representan a los almerienses que vivieron en primera persona uno de los mayores horrores conocidos en la historia reciente, se recordaron algunos momentos clave. La histórica socialista almeriense Martirio Tesoro ha narrado cómo surgió la necesidad de crear este monumento en la primavera del año 1998 y cómo acompañó a su principal promotor, el superviviente Antonio Muñoz Zamora, cuando era delegada de Cultura de la Junta de Andalucía, «desde el minuto cero».

«Antonio no encontró en mí a una camarada, a una compañera, ni a una amiga, ni siquiera al rostro amable de la administración. Encontró de inmediato una cómplice, una aliada fiel, una entusiasta colaboradora», ha explicado. Sobre Muñoz Zamora, ha hecho hincapié en «el carácter irresoluto» cuando propuso este monumento así como «su profundo compromiso con todos los deportados».

«Quiero abrir una página en el libro de mi tierra donde pueda leerse la lección de espanto y horror humanos. Que nadie más conozca en vivo lo que la locura humana deparó a mis ojos», ha recordado las palabras de este almerienses que vivió en su propia piel el holocausto.

Y de este modo tomó forma esta enorme obra de arte que simboliza una escalera de la muerte, rodeada de una columna por cada almerienses de que se tenía constancia que había pasado por el campo de concentración nazi tras la Guerra Civil española. Cifra, eso sí, que ha ido en aumento con las nuevas investigaciones. En el año 1999 la Junta de Andalucía condecoró a los dos últimos supervivientes, Joaquín Masegosa y Antonio Muñóz, en su reconocimiento a los padecimientos y sufrimientos por su lucha por la libertad y la democracia, ha recordado Tesoro.

A continuaicón, ha intervenido María Ángeles Lázaro Guil, autora y ejecutora del monumento. Tras recordar con dignidad a los almerienses deportados a esos lugares de extrema crueldad, la artista ha explicado el verdadero sentido de su obra: «Este espacio memorial se ha creado no solo para el recuerdo, sino también para la reflexión, para el aprendizaje y para la paz. Desde el inicio supe que debía crear un monumento que interpela al tiempo presente, especialmente a ese tiempo de los más jóvenes, pero algo ha fallado y no está siendo así. Por esa razón he diseñado un cartel de vinilo que quedará adherido a una de las superficies planas de la piedra, con la intención de hacer reflexionar sobre la gran vulnerabilidad de los más jóvenes en cualquier conflicto bélico».

Antes de iniciar su visita guiada, la autora agradeció el apoyo y participación del alumnado y el profesorado del IES Maestro Padilla, con los que ha creado una instalación de arte comunitario titulada 'Los textiles, de la muerte a la esperanza' para reforzar el mensaje artístico del espacio monumental. Asimismo, Lázaro Guil ha resaltado el simbolismo del travertino, un material noble y frágil, con el que talló figuras inacabadas y cuerpos truncados, utilizado para evocar las vidas interrumpidas.

El conjunto escultórico, popularmente conocido como el 'Monumento a la Tolerancia de Almería', se erige como un templo a cielo abierto en una orilla del Mediterráneo. Sus dimensiones son impresionantes (26x6x26 metros) y su cuerpo principal, que simboliza las mencionadas 'escaleras de la muerte' del campo de concentración se rodea por 142 columnas, representativas de las víctimas almerienses.

Inaugurado en 1999 y declarado Lugar de Memoria Histórica en 2012, el monumento se localiza en un sitio emblemático de la ciudad, junto al Cable Inglés, y ofrece una perspectiva única que invita a recordar y a comprender las lecciones del pasado.

La artista ha lamentado, no obstante, el deterioro progresivo de las tallas, afectadas por hongos y bacterias a causa de la pintura plástica que las recubre, e hizo un llamamiento a las autoridades y a la comunidad para consolidar esfuerzos que aseguren la conservación y restauración inaplazable del monumento, denunciando asimismo los actos vandálicos y la falta de conservación del espacio del monumento, como muestra de ignorancia hacia la importancia del mismo.

El monumento lleva, además, más de una década sin su placa explicativa, pintado de blanco y diferentes tonos ocres, alterando su ambiente sereno de tonalidades próximas a las de la arena y hay un atril de hierro oxidado que obstaculiza la visión completa de las esculturas, han denunciado.

Las intervenciones de la periodista Nieves Concostrina, de Antonio Ruiz Valdivia, Anita Muñoz y Dolores Muñoz han dado paso a las de los representantes de las administraciones locales y provinciales en esta conmemoración destinada a que el horror no se olvide para evitar que, algo así, pueda volver a ocurrir.