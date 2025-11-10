Un homenaje al trabajo y la excelencia del mar

Almería acogió la noche de ayer la II Gala de los Premios Gamba Roja de Almería, un evento que reconoce la excelencia, la sostenibilidad y ... la proyección de un producto que se ha convertido en embajador de la costa almeriense y del buen hacer de su sector pesquero.

La gala, al igual que en su primera edición, reunió a representantes del sector pesquero, instituciones, chefs, investigadores y comunicadores en una noche de homenaje al trabajo del mar. Durante el acto se entregaron los galardones de las distintas categorías que este año han reconocido a figuras y entidades que han destacado por su compromiso con la innovación, la ciencia, la gastronomía, la comunicación y el apoyo institucional al sector.

El doctor José Luis Pérez, investigador del Instituto Español de Oceanografía (IEOCSIC), recogió el premio a la 'Mejor Investigación y Ciencia Marina' por su trayectoria en el estudio y conocimiento de los ecosistemas marinos del Mediterráneo y su colaboración continuada con el sector pesquero almeriense.

El premio al Impulso Gastronómico se lo llevó el chef Juan Vargas, del Grupo IXO, por su labor de difusión de nuestros mariscos almerienses en la alta cocina nacional e internacional, integrando tradición y vanguardia culinaria.

Por su parte, el premio a la Mejor Comunicación recayó en David Baños, periodista y divulgador, por su trabajo constante de promoción del sector pesquero y por acercar al público general la realidad, el esfuerzo y la innovación de la flota de Almería.

La Autoridad Portuaria de Almería recogió el premio al Apoyo Institucional, por su implicación activa en el desarrollo del sector pesquero local, su colaboración con la OPP-71 y su papel esencial en la modernización y sostenibilidad de la actividad portuaria.

Además de estos premios, la Organización de Productores Pesqueros de Almería entregó reconocimientos a Margarita Pérez, funcionaria de la Consejería de Agricultura y Pesca; Jorge Campos, un experto pesquero, muy relacionado con Almería; Antonio Nieto, gerente de Pesca España; BDI Comunicación; Juan Camacho, histórico armador de Almería ya jubilado; Asociación de Hosteleros de Almería (Ashal); y Asociación Andaluza de Mujeres de Pesca, ANDMUPES.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, asistió a la gala en el Teatro Apolo y destacó «la apuesta municipal por seguir siendo aliados estratégicos de la marca Gamba Roja de Almería, del producto y del sector pesquero almeriense». Por ello, continuó, «vamos a seguir promoviendo el consumo de este producto por su calidad y porque es fuente de empleo y riqueza, siendo miles los almerienses que trabajan en los diferentes subsectores de la pesca».

Además, en el evento también participó el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, el presidente de la OPP71, José María Gallart y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, Rosario Soto, que recogió el Premio al Apoyo Institucional. Fernández-Pacheco reafirmó el «compromiso firme» de la Junta de Andalucía con el sector pesquero e insistió en que «el Gobierno andaluz no va a aceptar más recortes en las posibilidades de pesca que imponga Bruselas».