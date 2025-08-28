Los hombres son los más propensos a contraer las ITS En 2023, 1.452 hombres de entre 45 y 65 años contrajeron alguna enfermedad de transmisión sexual frente a 292 mujeres

Las incidencias por género en las enfermedades de transmisión sexual se da, con mayor holgura, en los hombres de más de 55 años, según los últimos datos facilitados a IDEAL desde la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía y, en el caso de las mujeres, en la población más joven.

En 2023, 1.452 hombres de entre 45 y 65 años contrajeron alguna enfermedad de transmisión sexual frente a 292 mujeres. Si bien se está produciendo un repunte en estas infecciones en mayores de 65 años, los datos arrojan que siguen siendo los hombres los más damnificados en este ámbito (120 varones y 41 féminas). Enfocándonos en el rango de edad, la sífilis es la infección que más contraen los mayores de 65 años, con 124 casos en la región andaluza. Esta enfermedad está causada por la 'Treponema pallidum'. Esta ITS se puede contraer cuando se mantienen relaciones sexuales sin preservativo con una persona que tiene la infección, por tanto, desde la Consejería de Sanidad de la Junta y el Ministerio de Sanidad del Gobierno hacen hincapié en la importancia de estar protegido para evitar graves consecuencias para la salud.

«Vivimos más años y queremos vivirlos con plenitud, también en lo afectivo y sexual. Pero no podemos olvidar que la prevención sigue siendo clave», apunta el doctor Edwin Romero, urólogo de UROGY, clínica especializada en urología avanzada con sede en Sevilla.

El 75 % de los nuevos casos de ITS se producen en mayores que han iniciado nuevas relaciones de pareja tras un divorcio o viudedad. «La libertad afectiva es un avance indiscutible, pero necesita ir de la mano de responsabilidad y conocimiento», insiste.