En 1980, hace 45 años, se emitía en la única televisión que existía un anuncio que hoy sería impensable: el de Nocilla. Muchos lectores que tengan más edad lo recordarán y para los que no, lo explico: cuatro chiquillos salían sonriendo y cantando los ingredientes de la crema (leche, cacao, avellanas y azúcar). La protagonista del «spot» era una niña de color con coletas que, previamente, había anunciado la palabra «cacao».

En las imágenes, ésta jugaba al baloncesto en el equipo Nocilla regateando a cuantos rivales le salían al paso, metiendo una canasta y siendo aupada a hombros de sus compañeros, mientras una voz en off decía «estos son los hombres fuertes de Nocilla. Fuertes, alegres y deportistas. Llenos de vida y de energía».

A la muchacha, ni caso y al resto de compañeras, menos. Solo se ensalzaban a esos niños que eran hombres (y fuertes) si comían Nocilla. Se emitían otros anuncios similares de la marca con menores jugando al fútbol o una cría nadando en una piscina y ganando: todos eran «fuertes, alegres y deportistas» aunque midieran un palmo y medio desde el suelo…

Aquella campaña «los hombres fuertes de Nocilla» tuvo un gran éxito porque tocaba de lleno en los objetivos infantiles y adolescentes de la sociedad de la época. Junto a una muy buena comercialización del producto, la Nocilla se consolidó como una alternativa en los hogares almerienses, y españoles, para las meriendas de los escolares cuándo salían del colegio. Porque, antes, había escuela por la tarde.

La Nocilla llegó a las tiendas de la provincia a principios de los años setenta. Cuando se emitieron esos anuncios ochenteros, la crema de cacao llevaba en el mercado mucho tiempo y competía contra «Pralín» (de Zahor) y «Tulicrem», que en la misma tarrina llevaba tres sabores y colores. La famosa «Nutella» no llegó aquí hasta 1998.

El caso es que la Nocilla ya alimentaba a los críos almerienses de 1971 que se enteraron de su existencia por el slogan televisivo «Nocilla, ¡qué merendilla!». Ese año, en cualquier tienda «Spar» de la ciudad podías comprar un tarro de 240 gramos por 28 pesetas. Tres años después, el precio era de 37 pesetas, pero si comprabas en bote de 375 gramos costaba 45. Claro, el vaso de cristal una vez rebañada la crema y bien fregado se quedaba en la cocina y se usaba para beber agua o leche. Un ejemplo evidente de cómo se reutilizaban los utensilios en el siglo XX. Hoy, las autoridades te dicen que el vaso de cristal debes arrojarlo y romperlo dentro de un contenedor verde… para que vuelva a ser fabricado.

Precisamente por la buena distribución del producto, hoy sabemos que, hace más de medio siglo, los recipientes de aquella deliciosa crema podían adquirirse en casi toda la capital. Los tenían en pequeñas tiendas de ultramarinos o autoservicio, además de en «Simago» y los economatos, que estaban tan de moda.

Las primeras familias que se instalaron en Costacabana compraban en la tienda de Antonio Piedra Oliver (1933) que, además, suministraba a los ingleses de la urbanización las extrañas comidas británicas que pedían; las amas de casa del Barrio de San Félix iban al colmado de José Cutillas Gil; en La Cañada estaba Francisco Muñoz Vargas; Ascensión Sánchez Rivas en Ciudad Jardín; Enrique Bosini Sellés en la calle Regocijos; Bernabé Ortiz Fernández en Piedras Redondas; Francisco Mejías Fernández, en La Almedina; Juan Zaguirre Sola en Los Molinos de Viento; Manuel Lozano García en Cuevas de Los Medinas; Elías Martínez García, en el mercado de las 500 Viviendas; Daniel Labella Andrade en la Loma de Acosta o José Pardo Pardo en el Barrio Alto.

Los chiquillos que residían en la provincia también tenían Nocilla en las tiendas de su pueblo. En Níjar, la vendía Olympia Pérez Bordás; en Adra, Martirio Crespo Salinas; en Alhama Bernardo Gil Arcos; en Huércal, Francisco González Pomedio; en Fiñana, Juan Ayala Fernández o en Vera, Ginés Cazorla Núñez.

Nocilla, como reclamo para introducirse en los gustos infantiles, organizó en 1972 un concurso de dibujo para menores de 14 años, al que se presentaron 57.000 trabajos de toda España. Se dio la circunstancia de que el almeriense de 7 años Wenceslao Gallego Granados obtuvo el segundo premio. El ganador vivía en la calle Ruperto Chapí, cercana a la Plaza de Toros de la capital. También Nocilla entraba en los hogares por la radio, ya que un programa de Radio Almería, de seis a seis y veinte de la tarde, se llama «Nocilla deporte», destinado a informar de competiciones infantiles y juveniles. En 1976, la marca patrocinaba los juegos escolares de la provincia concediendo premios a los mejores de cada colegio.

La gran demanda de Nocilla provocó una «guerra comercial» entre los supermercados de la capital, al tratarse de un producto estrella y muy demandado. Hace 47 años, «La Llave» vendía el bote grande, en su anexo de la calle Marcos, a 61 pesetas; «Galerías Más», en la Rambla, a 60; «Ecoprix», a 52 pts. e Ifaprix, el tarro pequeño, a 38,50. Eso eran los precios. Otra cosa bien distinta, el placer doméstico de comerse una hogaza de pueblo o media barra rebosante de Nocilla.

A los escolares, que hoy son padres y abuelos, lo que les importaba era el pan untado. Lo del precio, ni se preguntaba. Aquella escena sencilla de extender la crema estaba cagada de una sencilla seducción. Recuerdo, cuando iba a merendar a la casa de mis amigos que comían Nocilla, que nuestros ojos brillaban ansiosos, grandes y curiosos mientras la madre destapaba el vaso de cristal transparente con su tapa de plástico rojo. Casi nos hipnotizaba ver cómo el cuchillo de punta redondeada entraba en la crema suave y brillante y se desplegaba con facilidad sobre la rebanada tierna de la barra de pan. Abríamos la boca antes del primer bocado, como salivando por el regusto que segundos después íbamos a experimentar.

El bocadillo en la mano era la culminación del proceso y el inicio del deleite. Sentados en el tranco de la puerta de la calle, con el primer mordisco sentíamos en el paladar la intensidad envolvente del cacao; después notábamos el toque de la avellana, delicado y sutil, y ya la deliciosa mezcla envuelta en la miga del bollo. Los dedos se volvían pegajosos, la comisura de la boca no tardaba en impregnarse de chocolate, dejándonos un eco meloso que la lengua se encargaba de limpiar. Aquel manjar era fascinante, mágico. Porque, después de merendar, dejábamos de ser niños para convertirnos en «Los hombres fuertes de Nocilla». Y nos lo creíamos. A pies juntillas.