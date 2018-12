Un hombre comprometido

Juan del Águila, Don Juan como le llamaban dentro y fuera de la caja, pasará a la historia de esta provincia por ser el fundador de la que hoy con orgullo se llama Grupo Cajamar y ha expandido su red por todo el país. Pero Juan del Águila debe pasar a la historia también por su sencillez y su trabajo en favor de esta provincia.

A Almería le habría ido mucho mejor con muchas personas como la que despedimos hoy. También las hay, pero la mayoría está más preocupada por tener una repercusión social que por trabajar en silencio por un proyecto como el que tuvo en el horizonte el fundador de la Caja Rural de Almería.

No hacía falta conocer en profundidad a Juan del Águila para que en la distancia corta te tratase con esa cordialidad que da el conocimiento de muchos años. Al contrario, con él lo más habitual era sentirse uno más y si el interlocutor le sacaba como tema de conversación el problema del agua en la provincia, entonces la relación se estrechaba y el encuentro se alargaba. Porque era esa, la del agua, una de las principales preocupaciones de Juan del Águila que sostenía teorías factibles que contribuirían a paliar el problema. El agua y la agricultura. Sus dos pasiones profesionales y personales en una Almería que contribuyó a que prosperara. Pero para mí Juan del Águila era la persona, al margen de su faceta en el mundo de las finanzas. Y lo era porque te hacía sentir uno más, sin diferencias. Recuerdo que a poco de llegar a Almería y sin haber superado aún los treinta años me concedió una entrevista. Para mi entrevistar al presidente de la Caja Rural de Almería era importante y no estaba exento de cierta responsabilidad. Acudí a la caja, llegué con el tiempo justo en un día de esos plenamente almeriense con un sol que ofendía y nada más empezar a entrevistarle empecé a sudar. Juan me abrió la puerta de su aseo y me dijo que me refrescara allí. Lo hice y seguimos la entrevista. Con total naturalidad.