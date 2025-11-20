No es Hollywood, es Almería, pero lo parece por este detalle

No hace falta cruzar el Atlántico para sentirte en pleno Hollywood. Quizá con un poco menos palmeras, en Almería, el Desierto de Tabernas alberga un ... gigante cartel que evoca a las famosas letras californianas, que se ven de lejos sobre sus famosas colinas. En este caso es encima de un pequeño montículo, con tipografía blanca y llamativa, donde se puede leer 'Texas Hollywood', el icono que anuncia el conocido poblado del oeste Fort Bravo, uno de los tres escenarios históricos que mantienen viva la esencia del 'espagueti wéstern' en la provincia.

Aunque quizá este letrero no ha sido demasiado publicitado ni explotado turísticamente, ni tampoco puesto en valor por su similitud con el que hay en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, lo cierto es que imprime verdadero carácter a esta parte de Almería, tan visitada cada año por miles de personas que se sumergen en el ambiente de jinetes solitarios, vaqueros, indios, cuatreros y bailarinas de can can.

Situado a apenas 26 minutos de Almería capital, este cartel se puede divisar desde varias zonas de la carretera, pero lo ideal es acercarse al poblado y recorrer a pie los últimos metros hasta él.

Una zona que surgió para dar cobertura a las producciones cinematográficas

En los años sesenta se construyeron varios poblados y ranchos para el rodaje de westerns. Justo donde hoy se ubica Fort Bravo, en 1966 se rodó parte de 'El bueno, el feo y el malo'. Durante décadas, la principal actividad fue la producción cinematográfica, incluyendo películas, anuncios, cortometrajes y videoclips se rodaban en sus decorados.

Ya en 1981, cambió de manos y tres años después se estrenó el primer show wéstern, una representación teatral con duelos, tiroteos y caídas que continúa hoy como atractivo principal.

Un atractivo más del desierto europeo

Las letras de Texas Hollywood no son solo un guiño a California, sino el símbolo de un territorio donde el cine y el turismo han sido un motor económico y un fenómeno cultural y social de una provincia muy ligada a este arte y esta industria. La zona sigue atrayendo a visitantes que buscan sentir la emoción de un western sin salir de Almería.