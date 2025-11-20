Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El letrero con unas enormes dimensiones se encuentra en un lateral del poblado.

No es Hollywood, es Almería, pero lo parece por este detalle

Un lugar de la provincia esconde un letrero gigante que recuerda al de California, en un entorno muy relacionado con el cine

E. Gabriel Llanderas

Almería

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:27

No hace falta cruzar el Atlántico para sentirte en pleno Hollywood. Quizá con un poco menos palmeras, en Almería, el Desierto de Tabernas alberga un ... gigante cartel que evoca a las famosas letras californianas, que se ven de lejos sobre sus famosas colinas. En este caso es encima de un pequeño montículo, con tipografía blanca y llamativa, donde se puede leer 'Texas Hollywood', el icono que anuncia el conocido poblado del oeste Fort Bravo, uno de los tres escenarios históricos que mantienen viva la esencia del 'espagueti wéstern' en la provincia.

